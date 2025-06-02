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獨／金山「北海溫泉洲際酒店」要開了！業者證實：拚年底前見客

▲「金山凱悅渡假酒店」預計2024暑假開幕。（圖／讀者提供）

▲「金山凱悅渡假酒店」去年遭業主換牌，現在確認由IHG®洲際酒店集團承接，更名為「新北北海溫泉洲際酒店」。（圖／讀者提供）

記者彭懷玉／台北報導

原訂去年底開幕的「新北金山凱悅渡假酒店」（Hyatt Regency Jinshan Resort），因業主興富發和凱悅集團理念不合而遭換牌，轟動業界。而現在已確認由IHG®洲際酒店集團承接，預計今年底前完工見客。

▲新北「金山凱悅渡假酒店」將在2024年Q3登場，140坪的大眾湯區寬敞舒適。（圖／金山凱悅渡假酒店提供）

▲客房均配有專屬溫泉池。（圖／業者提供）

在完工僅剩下數月之際，全台首家「新北金山凱悅渡假酒店」才宣告開不了，主因是業主興富發與凱悅集團理念不合，去年6月已遭換牌，後由IHG®洲際酒店集團承接，命名為「新北北海溫泉洲際酒店InterContinental New Taipei Hot Spring」，預計今年第三季開幕。

▲「新北金山凱悅渡假酒店」將在2024年第3季、拼暑假開幕。（圖／業者提供）

▲「新北北海溫泉洲際酒店」預計今年完工。（圖／業者提供）

業者表示，酒店仍如火如荼裝潢中，並沒有缺工缺料問題，雖說目前尚未有確切開幕時間，但目標是在今年完工，預計下個月初消息會更加明朗化。

「新北北海溫泉洲際酒店」位於新北市金山區環金路上，距離金山老街只要5分鐘車程，酒店共設置211間客房與套房，客房設計以和洋禪風結合大地色系，基礎房型15坪起跳，另規劃出擁有私人溫泉池的高級套房，且每間客房都有陽台，可以遠眺陽明山層層山巒。

▲新北「金山凱悅渡假酒店」將在2024年Q3登場，140坪的大眾湯區寬敞舒適。（圖／金山凱悅渡假酒店提供）

▲「新北北海溫泉洲際酒店」位於新北市金山區環金路上，距離金山老街只要5分鐘車程。（圖／業者提供）

此外，亮點包含挑高7米、無柱式設計的絕美教堂宴會廳，單層空間達140坪的男女大眾湯、賞海景的戶外溫水泳池等，也適合舉辦各類型的宴會與活動，為高端旅宿市場注入新血。

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