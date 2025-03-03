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椒心胡椒沙拉醬放進壽司！爭鮮x雙月10款聯名商品今日上市

▲椒心胡椒沙拉醬放進壽司！爭鮮x雙月食品社10款聯名商品即日上市。（圖／記者黃士原攝）

▲爭鮮x雙月食品社10款聯名商品即日上市。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

爭鮮餐飲集團攜手7度蟬聯米其林必比登推介的「雙月食品社」，使用招牌秘醬，一口氣推出10款限定聯名商品，今日在全台近200間的爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS門市都吃得到。

爭鮮繼2024年與麻辣味名家「老四川巴蜀麻辣燙」聯手推出香辣壽司後，今年攜手7度蟬聯米其林必比登推介的「雙月食品社」，將其特調的秘製醬料「松露奶油白醬」與「椒心胡椒沙拉醬」放進壽司裡，今日起至5月4日推出10款限定聯名商品。

▲椒心胡椒沙拉醬放進壽司！爭鮮x雙月食品社10款聯名商品即日上市。（圖／記者黃士原攝）

▲松露奶香炙燒雞肉串。（圖／記者黃士原攝）

▲椒心胡椒沙拉醬放進壽司！爭鮮x雙月食品社10款聯名商品即日上市。（圖／記者黃士原攝）

▲椒心乳酪炙燒雞肉串。（圖／記者黃士原攝）

▲椒心胡椒沙拉醬放進壽司！爭鮮x雙月食品社10款聯名商品即日上市。（圖／記者黃士原攝）

▲松露和牛啵啵拌麵。（圖／記者黃士原攝）

除了松露奶香炙燒雞肉串、椒心乳酪炙燒雞肉串、松露和牛啵啵拌麵是爭鮮PLUS門市限定販售外，松露乳酪和牛、蒜香松露奶香燒鮭、極炙椒心乳酪干貝、極炙燒鰻油飯、微醺醉漬蝦、剝皮辣椒茶碗蒸及雙月仙草雲飲，在爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS都吃得到。

▲椒心胡椒沙拉醬放進壽司！爭鮮x雙月食品社10款聯名商品即日上市。（圖／記者黃士原攝）

▲蒜香松露奶香燒鮭。（圖／記者黃士原攝）

▲椒心胡椒沙拉醬放進壽司！爭鮮x雙月食品社10款聯名商品即日上市。（圖／記者黃士原攝）

▲極炙椒心乳酪干貝。（圖／記者黃士原攝）

▲椒心胡椒沙拉醬放進壽司！爭鮮x雙月食品社10款聯名商品即日上市。（圖／記者黃士原攝）

▲松露乳酪和牛。（圖／記者黃士原攝）

除了聯名商品，爭鮮還推出App會員優惠，即日起至3月31日，來店消費單筆發票金額滿500元送「雙月新品滿額兌換券」1張（不累贈）；爭鮮APP還有集點換券功能，若用會員點數兌換限定雙月聯名商品券，加碼抽「爭鮮2000元餐券」。5月4日前單筆消費發票金額滿600元（不累計），就有機會抽中市值3萬3110元的「日月潭涵碧樓湖景套房（4人房）」。

▲壽司郎新北板橋新埔店2/28開幕。（圖／壽司郎提供）

另外，2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，2月28日開出第50家「新北板橋新埔店」，該店同時推出限時優惠，極上鮪魚大腹特價40元、生鮭魚1貫特價35元，售完為止。此外，消費滿300元現折40元，折價後滿300元再送「40元折價券」1張及限定A4資料夾1個。

關鍵字： 美食雲 爭鮮 雙月食品社

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