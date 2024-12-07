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義饗食堂吃到飽限時回歸　12／24連2天登場「餐費千元有找」

▲義饗食堂吃到飽限時回歸　12/24連2天登場「餐費千元有找」 。（圖／晶華提供）

▲義饗食堂吃到飽限時回歸，12/24連2天登場「餐費千元有找」 。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

Just Sleep捷絲旅臺大尊賢館2樓的「義饗食堂」吃到飽限時2天回歸，12月24日與25日的晚餐時段，推出千元有找的聖誕全自助饗宴，每位880元即可無限享用冷盤、風味熱食、蔬食吧、哈根達斯冰淇淋以及軟性飲品。

坐落於台北市熱鬧公館商圈、Just Sleep 捷絲旅臺大尊賢館2樓的Just Italian義饗食堂，原本是提供義式料理的自助餐廳，2022年改為義大利麵、披薩等義式單點餐食為主，義大利麵380元起，披薩360元起，另有980元起至1380元的主廚推薦套餐。

▲義饗食堂吃到飽限時回歸　12/24連2天登場「餐費千元有找」 。（圖／晶華提供）

▲義饗食堂聖誕全自助饗宴每位880元 。（圖／晶華提供）

迎接聖誕節，義饗食堂12月24日與25日的晚餐時段，推出聖誕全自助饗宴，每位880元即可無限享用冷盤、風味熱食、蔬食吧、哈根達斯冰淇淋以及軟性飲品。冷盤區提供了涼拌海鮮、凱薩沙拉、卡布里沙拉、馬鈴薯沙拉、和風鮮蝦及煙燻鮭魚沙拉等6款選擇。熱菜區則有4道經典的義式佳餚，包括紅酒燉牛肉、黃金香烤時蔬、義式香料烤雞及綜合炸物拼盤。

呼應義大利餐廳的主題，還供應義式肉醬千層麵以及集合四種口味的綜合披薩，搭配清新的蔬食吧與哈根達斯冰淇淋吃到飽，滿足各種味蕾需求。餐廳也特別準備熱紅酒無限暢飲服務。

▲「果然匯」冬季新菜「麻油藥膳羊若爐」。（圖／饗賓集團提供）

▲「果然匯」冬季新菜「麻油藥膳羊若爐」。（圖／饗賓集團提供）

另外，蔬食自助餐廳「果然匯」推冬季新菜，「麻油藥膳羊若爐」以麻油、薑片煸炒帶出香氣，加入溫補中藥材搭配素羊肉、當令時蔬一同蒸煮，湯頭鮮甜；「南瓜起司可樂餅」將當令南瓜、洋芋與乳酪特製可樂餅，高溫酥炸至外皮金黃爽脆；「紅麴猴菇蛋炒飯」以紅麴醬拌炒米飯與新鮮雞蛋，搭配猴頭菇、豆包、毛豆仁等食材，鹹香好滋味。

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關鍵字： 美食雲 義饗食堂 吃到飽

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