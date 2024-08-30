全台首座！「基隆恐龍AR生態園區」今試營運　9／27前免門票

▲基隆恐龍AR生態園區今（30日）起試營運。（圖／基隆市產業發展處提供）



記者彭懷玉／台北報導

基隆市有新景點了！位於潮境公園大草皮旁，「基隆恐龍AR生態園區」於今（30日）起試營運，共有2尊恐龍模型，以及10組透過AR才會現身的恐龍，即日起至9月27日前，打卡即可免門票參觀。

▲「基隆恐龍AR生態園區」坐落於知名鸚鵡螺、掃把區附近。（資料照／記者彭懷玉攝）



「基隆恐龍AR生態園區」坐落於知名鸚鵡螺、掃把區附近，結合自然地景與增強現實技術（AR），是台灣首個AR恐龍園區。產業發展處副處長蔡馥嚀透露，戶外開放場域可容納上千人，不過500人以下較不會互相影響，其中，高3、4公尺的三角龍，相對暴龍可愛、溫馴；另一隻是蛇頸龍，趴在地上的牠大約1公尺，合影同時，還能捕捉後方蔚藍大海。

▲高約3、4公尺的三角龍，相對暴龍可愛、溫馴。（圖／基隆市產業發展處提供）



▲蛇頸龍大約1公尺左右，合影同時，還能捕捉後方蔚藍大海。（圖／基隆市產業發展處提供）



蔡馥嚀說，鑑於恐龍展都在室內，「基隆恐龍AR生態園區」將場景搬到依山傍海的潮境公園，拍攝恐龍時還有山壁和海景陪襯，盼以AR帶動周遭觀光。蔡馥嚀透露，先前潮境公園附近因坍方，導致人潮銳減，因此趁著暑假尾聲透過新園區開幕消息，帶給民眾新鮮感，藉此延長下半年的觀光和買氣。

▲10組透過AR才會現身的恐龍，在掃出影像後，可看到彼此爭鬥、進食的畫面 。（圖／基隆市產業發展處提供）



產發處表示，即日起至9月27日試營運期間，到園區臨時服務中心報到即可免費獲得AR體驗券，搶先體驗奇幻的恐龍世界，完成後還可以兌換限量恐龍礦泉水，蔡馥嚀說，開幕首日即有200多人次完成下載體驗。

9月28日正式開幕後，考量開發和營運成本及後續維護，「基隆恐龍AR生態園區」將會收門票，分為市民和一般遊客票券，目前價格仍在研議中，會在試營運結束之前將收費方式公告於粉專。

▲基隆恐龍AR生態園區今（30日）起試營運至9月27日。（圖／基隆市產業發展處提供）



基隆恐龍AR生態園區

園區位置：基隆市中正區長潭里北寧路369巷61號旁園區服務中心（潮境公園）

試營運日期：8/30-9/27

試營運開放時間：平日 14:00-19:00／假日 10:30-19:00