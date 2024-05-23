高記重回永康商圈！信義小館5／25開幕　店址落腳鼎泰豐本店對面

▲高記信義小館5/25開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

以上海鐵鍋生煎包聞名的「高記」要重回永康商圈了！位於捷運東門站7號出口、鼎泰豐信義店斜對面的信義小館，將於5月25日開幕。

高記是永康街上出現的第一家上海點心店，民國38年原創人高四妹先生舉遷來台至台北永康街，由路邊攤販發展至店面經營，憑藉著上海老師傅的傳承，以道地的口感與紮實的手藝，逐漸擄獲當時思鄉客的心，打響聲譽。原創人曾被邀請至總統府現場製作，招待官員與外賓，開始高記新生命，也帶動了台北市的上海點心風潮。

▲上海鐵鍋生煎包，小鐵鍋也是由店家自行研發。（圖／翻攝自高記官網）

來到高記必吃的上海鐵鍋生煎包，麵皮以老麵自然發酵，內餡使用豬前腿較滑嫩的部位攪打，大火一煎立刻酥脆焦香，咬下第一口還會爆出湯汁。

2020年8月，高記（永康店）因為餐廳建築物登記使用違規而被台北市連續處罰，最後高記老闆決定先歇業。經過158天之後，高記重出江湖，2021年2月於新生南路一段開出新生店。今年高記正式重回永康商圈，5月25日開幕的信義小館，店址位於捷運東門站7號出口、鼎泰豐信義店斜對面，老饕以後想吃生煎包就更方便了。

▲合府小籠湯包，8入180元。（圖／記者黃士原攝）

另外，位於國父紀念館附近的「合府小籠湯包」，今年3月才開幕，是由藝人楊銘威與父親共同創辦，除了招牌小籠湯包、角瓜蝦仁湯包、蟹黃湯包之外，還有市面少見的松露乾隆灌湯餃，店名以「闔府光臨」的意義衍伸，希望邀請所有人一同來品嚐美食。

▲松露乾隆灌湯餃外型宛如古代的冠帽。（圖／記者黃士原攝）

除了經典小籠湯包外，合府也供應豆腐煲、鍋貼、麵食、小菜和湯品等，其中還穿插幾道大家熟悉的港式點心與江浙菜，價格70元起至390元。店裡的招牌小籠湯包（8顆180元，4顆90元），每天由師傅手工捏製黃金21摺外麵皮，包著使用台灣溫體豬後腿肉與宜蘭三星蔥製成的內餡，3：7的肥瘦比例讓口感更飽滿美味。