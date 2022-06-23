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滿千折百無上限、飲品買一送一　瓦城學生專屬優惠只到7／15

▲瓦城推出畢業季「好食光同學會」 消費滿千即現折。（圖／瓦城提供）

▲瓦城推出畢業季「好食光同學會」 ，消費滿千折百。（圖／瓦城提供）

記者黃士原／台北報導

炎炎夏日好天氣，同時也是畢業季，瓦城泰統集團集結旗下瓦城、非常泰、時時香、1010湘、YABI KITCHEN及月月Thai BBQ共六大品牌，即日起至7月15日前推出「好食光同學會」雙重優惠，憑在學學生證或2022年度畢業證書即享滿千折百無上限，人數越多享受的折扣就越多，另外消費滿千指定消暑飲品買一送一。

▲瓦城泰國料理檸檬清蒸魚。（圖／瓦城提供）

瓦城點十全十美的10人套餐，提供17道精選菜色、白飯及夏季消暑必備的甜點及飲品，精選菜色中不乏酸辣開胃的「原味青木瓜沙律」、鮮味及份量皆十足的「檸檬清蒸魚」、滿滿鮮甜蝦仁中卷及蛤蜊的「鐵板香辣海鮮」、「原味月亮」及「冬粉鮮蝦煲」、「泰式咖哩雞」等菜色，飯後再來碗夏日最愛「椰香石榴冰」、「泰國冰奶茶」等甜點飲料，優惠折扣後每人不到800元即可享受。

另外，單筆消費滿1,000以上，享指定飲品買一送一，包含瓦城、非常泰、1010湘的「柚香翡翠綠茶」，時時香的「翡翠檸檬」，YABI KITCHEN的「酸柑水」及月月Thai BBQ的「酸甘水」。

▲西堤牛排祭出消費抽鑽石好禮、現金點數加碼回饋多重優惠。（圖／王品提供）

為爭取暑假旺季客群回流，王品集團四大品牌：王品、夏慕尼、西堤、hot 7聯合祭出消費抽鑽石好禮、現金點數加碼回饋多重優惠。即日起自7月31日，於上述四品牌內用或外帶，消費兩次且單筆滿500元(不限同品牌)，即可獲贈「瘋點數100點」(不累贈)；消費第三次再加贈「瘋點數50點」還可再參加價值12,000元鑽石項鍊抽獎機會。

關鍵字： 瓦城

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