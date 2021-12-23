「角落小夥伴」出沒中！新北碧潭裝置藝術登場　今晚正式點燈

▲角落小夥伴現身新店碧潭。（圖／讀者提供）

記者楊蕓／新北報導

超人氣「角落小夥伴」現身新北市碧潭！可愛又療癒的「白熊、企鵝、炸豬排﹑貓、恐龍」大型水上裝置首度在台亮相，展出期間除了每天晚間點燈，還有療癒玩偶限時抽活動，歡迎大朋友、小朋友一起來搜集。新北觀旅局今（23）日晚間18點20分舉行點燈儀式，詳細活動內容也將正式公開。

新北觀旅局表示，聖誕節前夕，觀旅局特別邀請到全球知名IP「角落小夥伴」來台，結合碧潭溪面美麗的自然景致，帶來療癒人心的「來！碧潭小角落」地景裝置，蜥蜴與母親的「親子」意象，以及角落小夥伴總是在一起的「夥伴」概念，傳遞珍惜家人、夥伴同心在一起的歡樂氛圍。

▲超人氣「角落小夥伴」現身新北市碧潭，民眾掃碼答題即可參加抽獎。（圖／讀者提供）

角落小夥伴地景裝置將於23日起至明年3月24日展出，每天晚間6點至10點點燈。還推出「療癒玩偶限時抽」活動，民眾到碧潭找到角落小夥伴QR Code，掃描後答題玩遊戲，答對者且完成活動步驟後，會出現「前往抽獎」點擊按鈕，接著到臉書「新北旅客」指定貼文下TAG一位朋友並留言，即可獲得抽獎機會。

「療癒玩偶限時抽」活動共有三波，每一次抽出10隻玩偶，第一波時間為12/23～01/15 （1/19公布得獎名單）；第二波時間為01/16～02/22 （2/25公布得獎名單）；第三波時間為02/23～03/24 （3/28公布得獎名單）。

▼「療癒玩偶限時抽」活動內容。（圖／翻攝自Facebook／新北旅客）



