哥吉拉飯店來了！台北「格拉斯麗飯店」9／14開幕　一晚每人1400元

▲格拉斯麗台北飯店9/14開幕。（圖／格拉斯麗台北飯店提供）

記者蔡玟君／綜合報導

繼JR東日本台北大飯店之後，被台灣網友暱稱為哥吉拉飯店的台北「格拉斯麗飯店」也宣布將於9/14正式開幕，旅遊電商KLOOK宣布從8/30起至9/2獨家開賣雙人房住宿券，住一晚2800元不含早餐，等於每人只要1400元，限量前100張住宿券不分平、假日都能入住。

▲格拉斯麗台北飯店外觀。（圖／格拉斯麗台北飯店提供）

台灣首間「格拉斯麗台北飯店 Hotel Gracery Taipei」位於捷運忠孝新生站附近，步行1分鐘即可抵達捷運站，鄰近華山1914文化創意產業園區、三創和阜杭豆漿，地理位置優越，更是許多旅客來台北旅遊最喜愛的區域之一，無論觀光或是休息對旅客來說都是非常便利的選擇。

▲格拉斯麗台北飯店大廳。（圖／格拉斯麗台北飯店提供）

「格拉斯麗台北飯店 Hotel Gracery Taipei」規劃有248房，每間客房面積約25平方公尺，兩人入住也相當舒適，承襲格拉斯麗 Hotel Gracery系列飯店的設計和裝潢風格，溫馨適中的大小充滿日式簡約感，木質門框和拉門，搭配白色色調為主的設計，讓人一踏入房間就掉入日式獨有的療癒感。

▲格拉斯麗台北飯店客房衛浴。（圖／格拉斯麗台北飯店提供）

所有客房也都導入近年新開幕 WHG集團飯店特徵，深受旅客好評的「獨立衛浴」，有台灣人最愛日本飯店的免治馬桶、以及衛生間與浴室分開設計的舒適空間，每一間客房也都有浴缸和空氣清淨機，更貼心提供浴鹽供泡澡使用，讓「格拉斯麗台北飯店 Hotel Gracery Taipei」成為宅渡假的好選擇。

▲台北JR東日本大飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

而於8/23正式開幕的JR東日本大飯店台北，飯店整體規劃288間客房，包含31間套房房型。3家獨具風格的餐廳，包括期待已久，来自日本仙台並首次進軍台灣的 「はや瀬」（HAYASE）懷石料理，由日籍主廚主理的「鉑麗安」 (BRILLIANT)全日餐廳，以及將創意巧思和食材融合的「凱華樓」 (KAI HUA LOU)中華料理；3家各異其趣的酒吧貼心規劃在不同時段放鬆身心的精彩時光。而細膩打造、讓日法風格邂逅於此的烘焙坊，同樣令人期待。

▲台北JR東日本大飯店行政套房。（圖／記者蔡玟君攝）

KKday針對台北JR東日本大飯店，宣布於即日起開賣「歡慶開幕」首波優惠專案，專案可享免費升等至「大都會客房」房型外，另推出「單房住宿不含早餐」方案、每房晚3600元起，以及「住宿含全日餐廳「鉑麗安」自助早餐2客」選項、每房晚4200元起，目前開放可預訂至11月底前入住。