搶便宜趁現在！線上旅展開跑　東部、離島住宿券優惠懶人包

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻國旅市場，今年各大飯店紛紛推出線上旅展，今年國旅最熱門的宜花東與澎湖，更是許多人首選。《ETtoday新聞雲》就整理出東部與離島各飯店線上旅展住宿券優惠，想搶便宜可要趁現在。

宜蘭

▲煙波大飯店蘇澳四季雙泉館。（圖／翻攝自煙波大飯店蘇澳四季雙泉館臉書專頁）

煙波蘇澳四季雙泉館

煙波國際觀光集團從即日起至11月3日於官網舉辦線上旅展，祭出超熱銷集團聯合住宿券單張2,199元，平日入住煙波台南館，最低下殺23折起，購買20張再贈一張，平均一張2,094元，一張住宿券就能入住花蓮館、宜蘭館及台南館，持兩張住宿券入住新竹湖濱館及蘇澳四季雙泉館。

▲瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店。（圖／Ken＆Alice玩樂誌提供）

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店

瓏山林集團旗下飯店即日起推出線上訂購，瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店首度推出「3天2夜住宿券」，超值64折、每組13000元，跨年假期與228連假入住不加價，全包式假期一泊三食住宿券每張9600元，以及冷、溫雙泉湯屋券驚喜36折，買5張贈1張。

宜蘭悅川酒店

最受親子喜愛的宜蘭悅川酒店，從即日起至11月2日推出線上旅展，雙人枕頭雙人專案住宿券每張3888元，並附贈2客早餐；呷吧霸一泊二食專案住宿券每張5299元，附贈3客早、晚餐，而作夥來企淘 假日不加價專案住宿券則是每張5888元。

▲宜蘭香格里拉休閒農場客房。（圖／記者蔡玟君攝）

宜蘭香格里拉冬山河渡假飯店

香格里拉冬山河渡假飯店與休閒農場線上旅展從即日起開跑，此次飯店推出聯賣商品：飯店加農場3天2夜雙住宿1泊2食$6,999，平均每晚只要3,499，住宿包含早、晚餐，可入住香格里拉冬山河渡假飯店溫泉套房及香格里拉休閒農場悠檜閣客房各1晚，雙重玩法體驗更多樂趣。

而宜蘭香格里拉農場平日雙人1泊2食住宿券3,899（含早、晚餐），可入住農場松羅館檜閣客房1晚，品嘗農場風味餐，民俗童玩活動，享受最貼近大自然的人文景觀。飯店平日雙人1泊2食住宿券3899（含早、晚餐），可入住飯店溫泉套房1晚，還能免費租借宮廷服，在景觀花園裡拍攝網美照、享受歐式度假風情。

▲礁溪老爺酒店客房。（圖／礁溪老爺酒店提供）

礁溪老爺酒店

「老爺線上旅展」將於10月23日中午12點開賣，此次商品多達20種選擇，並首次破天荒推出全新商品「老爺微環島券」，每套13,200元即可任選指定飯店入住，甚至可以玩到7天6夜。

老爺聯合住宿券向來是旅展熱門商品，優惠效期超過1年的聯合住宿券每張2900元，線上滿20張送2張、滿30張送3張，以此類推，換算下來每張2,700元有找。使用1張可住4家老爺行旅（宜蘭傳藝、台中、南港、台南）、2家老爺酒店 （台北、新竹）或老爺會館2家（台北南西、林森），明年2月底前持1張券入住林森會館，還可再多住一晚。

熱衷溫泉酒店的民眾，可持2張券入住知本老爺、北投老爺，或使用3張券住礁溪老爺；此外，礁溪老爺另推出三人入住「和式山景套房一泊二食」限時優惠，原價23,980元，旅展券只要4張（11,600元）即可享受五星奢華假期，現省1萬2380元。

▲礁溪晶泉丰旅。（圖／晶華國際酒店集團提供）

▲礁溪晶泉丰旅客房。（圖／晶華國際酒店集團提供）

晶泉丰旅

礁溪晶泉丰旅線上旅展10月26日中午12點開賣，此次飯店推出「雅緻客房一泊二食」住宿券適用日期為10月26日起至2021年6月30日，入住雅緻客房的同時，房客更能享用三燔礁溪壽喜燒鍋物吃到飽，每張住宿券加價400元更可升等至「海陸龍蝦鍋物雙人套餐」。

▲礁溪捷絲旅。（圖／記者蔡玟君攝）

捷絲旅

晶華國際酒店集團旗下風格旅店Just Sleep捷絲旅品牌，集結全台從北到南共6個據點齊力推出超值優惠，同樣於10月26日中午12點開賣。此次捷絲旅聯合住宿券每張只要1999元，適用於各館精緻客房平日入住一晚，每房含自助早餐吃到飽，捷絲旅宜蘭礁溪館，可享沛日式溫泉客房雙人房一晚，11月至2月的週一至週四和3月至6月的週日至週五，每房每晚加價800元。

▲礁溪寒沐酒店。（圖／礁溪寒沐酒店提供）

▲礁溪寒沐酒店客房。（圖／礁溪寒沐酒店提供）

礁溪寒沐酒店

寒舍集團今年提前於10月1日上午10點至11月15日晚上11點59分推出「寒舍線上旅展」，有台北喜來登「十二廚自助餐雙人券」每人最低645元起，下殺5.3折，台北寒舍艾美「探索廚房自助餐雙人券」原價2,178元起，特價1,500元起，下殺69折，搶攻美食饕客的心。

寒舍住宿券則下殺2.2折，堪稱是「史上最低」破盤價，舉例來說，礁溪寒沐純住房平日住宿券，原價2萬2770元，特價4999元，就能享受五星級的度假氛圍，在網上選購後，可於全台7-11 ibon機台取票。

▲礁溪麒麟大飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪麒麟大飯店客房。（圖／記者蔡玟君攝）

礁溪麒麟大飯店

礁溪麒麟大飯店線上旅展從即日起至11月8日為止，此次線上旅展推出詢問度超高「雙人湯屋休憩券」旅展價2988元（一組六張)，超值下殺56折。

同時，礁溪麒麟推出歷年旅展最下殺住宿券「平日雅緻雙人房住宿券」，原價1萬3,200元、旅展價每張3,888元，以及原價1萬6000元「平日家庭四人房住宿券」，每張5888元。

▲礁溪品文旅。（圖／記者蔡玟君攝）

礁溪兆品酒店、品文旅

雲朗觀光集團從即日起至11月4日舉辦線上旅展，住宿券下殺最低2.3折，餐券優惠5.9折起，以多種新款住宿券搶攻年底與明年的報復性國旅商機。使用彈性最高的雲朗翰兆品聯合住宿券，每張2250元，即可依照購買張數，自由選擇入住雲朗觀光旗下翰品酒店、兆品酒店以及品文旅，入住還可享用飯店早餐。

▲礁溪品文旅客房。（圖／記者蔡玟君攝）

兆品酒店礁溪自即日起至11月8日止，也推出線上旅展，雅緻雙人房住宿券最低3,688元起，在客房中就能享受降板式設計浴池、以印度黑石砌造的萬年源頭溫泉，還獨家加贈知名品牌冰淇淋兌換券。同樣位於礁溪的品文旅，則推出了下殺2.7折的文漾家庭房住宿券，每張 3,099元，四人成行每人僅需774元，更加贈溫泉Pizza兌換券一張。此外，品文旅更首度推出雙人客房湯屋券，每張900元，相當於每人僅需450元即可享有愜意的客房泡湯之旅。

曾入選全球最美遊船飯店之一的花蓮理想大地渡假飯店，從即日起至11月2日推出線上旅展，人氣住宿券最低52折起，如平日一泊一食住宿券每張5600元、一泊二食6700元起，持住宿券於2021年2月8日前平日入住，免費贈送生態竹筏體驗。

花蓮

▲花蓮福容大飯店。（圖／花蓮福容大飯店提供）

福容大飯店

福容大飯店線上旅展從即日起至11月25日為止，其中聯合住宿券單張面額2,699元，買十送一，平均只要2,454元，加碼再贈總價值2,000元餐飲抵用券，使用單張住宿券就能入住美棧墾丁大街四人房，最適合精打細算的家族住客或是三五好友出遊；使用兩張住宿券即可入住，連續三年獲得全球奢華港口飯店大獎的福容淡水漁碼店，加碼升等海景房一晚，坐享夕陽美景，房價相當於打了2.3折。

▲花蓮理想大地渡假飯店被選為世界最美遊船飯店之一。（圖／花蓮理想大地渡假飯店提供）

理想大地渡假飯店

理想大地表示，即日起線上旅展推出團購套票回饋消費者，平日團購住宿禮券買5送1，除上述優惠外，在期限內入住，付費第3人免費升等豪華客房雙床四人房型，壽星入住更可以免費升等套房，理想饗樂券四選一每張優惠1700元起。

花蓮煙波大飯店

煙波國際觀光集團從即日起至11月3日於官網舉辦線上旅展，祭出超熱銷集團聯合住宿券單張2,199元，平日入住煙波台南館，最低下殺23折起，購買20張再贈一張，平均一張2,094元，一張住宿券就能入住花蓮館、宜蘭館及台南館。

▲花蓮秧悦美地度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

秧悦美地度假酒店

秧悦美地度假酒店從即日起至11月2日推出線上旅展，療癒香草健康假期一泊一食7999起；一泊二食9999起，住宿券享買10送1、買50送8、買100送20，此外，只要在12月與1月入住，還享房型升等至薰衣草行政客房，每天限量5間。



台東

▲台東池上日暉渡假村Villa下殺32折。（圖／日暉國際度假村提供）

台東池上日暉國際渡假村

台東池上日暉國際渡假村今年唯一一次的線上旅展，從10月30日至11月2日在官網開賣，每年最熱賣的Hotel雙人房，本次旅展下殺45折，一泊二食含早、晚餐，每張只要5800元，另可享加人優惠價每人1500元，至多加2位並升等入住家庭房等於每人只要2200元，並提供關山／池上免費接駁，輕鬆到池上渡假。

▲樂樂日暉走平價小資路線。（圖／日暉國際度假村提供）

若想更有峇里島的渡假fu，佔地近5公頃的日暉，擁有亞太區最大規模Villa群。獨棟Villa擁有私人泳池、溫泉湯池、庭院、發呆亭…等，由於金城武曾下榻過而成為詢問度最高的浪漫伯爵雙人Villa，此次旅展折扣限時32折，住宿券每張8500元。

小資一族則可以選擇樂樂日暉溫泉酒店，小巧精緻的旅宿風格，全館共41間客房，環境悠靜，客房皆附溫泉湯池、獨立景觀陽台，可免費單車租借，旅展優惠雙人住宿券1999元純住房不含早餐，每加一人為800元，每房至多加致4人，另可優惠加購本館早晚餐及使用本館免費休閒設施。

▲知本老爺。（圖／老爺酒店集團提供）

知本老爺溫泉飯店

老爺聯合住宿券向來是旅展熱門商品，優惠效期超過1年的聯合住宿券每張2900元，線上滿20張送2張、滿30張送3張，以此類推，換算下來每張2,700元有找。使用1張可住4家老爺行旅（宜蘭傳藝、台中、南港、台南）、2家老爺酒店 （台北、新竹）或老爺會館2家（台北南西、林森），明年2月底前持1張券入住林森會館，還可再多住一晚。

熱衷溫泉酒店的民眾，可持2張券入住知本老爺、北投老爺，或使用3張券住礁溪老爺；此外，礁溪老爺另推出三人入住「和式山景套房一泊二食」限時優惠，原價23,980元，旅展券只要4張（11,600元）即可享受五星奢華假期，現省1萬2380元。

澎湖

▲澎湖福朋喜來登酒店客房。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）



澎湖福朋喜來登酒店表示，今年唯一一檔線上旅展優惠，提供不同住房優惠，包括2天1夜專案，豪華雙床客房住宿含自助式早餐2客、下午茶1套，旅展優惠3.4折，每房只要4600元；3天2夜專案，豪華雙床客房住宿2晚含自助式早餐2次，再享宜客樂海港百匯自助晚餐1次則下殺3.6折，每房只要9800元，且住宿券適用時間可至2021年10月31日，想要預約明年春夏澎湖小旅行可要把握機會。

▲澎澄飯店 Discovery Hotel。（圖／晴晴環遊世界日記提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

澎澄飯店線上旅展則於10月27日至11月2日為止，不僅最低下殺3折，且花火節、暑假期間入住不加價，若過期則可當現金券折抵。必搶熱銷商品行館2日券，23坪一房一廳寬敞空間還有戶外露台，落地窗設計使港景一覽無遺，三天兩夜2人成行，可選擇入住澄曦或璀燦行館，下殺3折優惠價9900元，限量20組。

▲澎澄飯店客房示意圖。（圖／澎澄飯店提供）

熱門推薦商品澎澄2日券適合全家人或情侶一同旅行，可依喜好選擇園景或港景客房的美麗景色，無論面向綠色公園或湛藍港景，3天2夜2人成行，下殺3.3折優惠價8800元；熱賣商品探索2日券則適用入住二大床的13坪空間，入住園景探索客房，三天兩夜2人成行，下殺3.8折只要7700元，11月至明年2月入住還能免費升等，，所有住宿券自購買日起一年內有效。