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9月限定！快找軍公教朋友一起吃　這家飯店吃到飽憑證四人行一人免費

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▲福容大飯店桃園機場捷運A8店田園咖啡廳_自助百匯新鮮漁獲直送。（圖／福容大飯店提供）
▲福容大飯店桃園機場捷運A8店田園咖啡自助百匯新鮮漁獲直送。（圖／福容大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

9月適逢9月3日軍人節、9月28日教師節，福容大飯店針對軍公教人員祭出多項住宿及餐飲超值優惠，只要出示相關證件即可輕鬆享有，像是福容大飯店桃園機場捷運A8店推出「9愛軍公教感恩大回饋」餐飲專案，田園自助百匯可享四人同行一人免費，時間9月3日起至9月28日止。

福容大飯店桃園機場捷運A8店9月3日起至9月28日止，推出「9愛軍公教感恩大回饋」餐飲專案，凡出示軍公教職員證，田園自助百匯可享四人同行一人免費；福粵樓單點餐點也提供全面9折優惠，活動期間A-Bar 晚上6點至晚上8點間享指定啤酒買一送一優惠。● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

除了讓軍公教人員住好更要吃好，福容大飯店林口店針對享福卡會員再加碼推出平日經典套餐第二套10元優惠。


▲福容大飯店桃園機場捷運A8店_精緻港點現點現做。（圖／福容大飯店提供）

另外，全台福容大飯店也針對軍公教人員推出住宿方案，台北一館針對軍人提供全房型住房定價45折優惠，福容大飯店林口店推出軍公教客房5折優惠；福容大飯店中壢店原價4,500元+ 10%精緻雙人房下殺57折，只要2,600元+10%就可入住；福容大飯店花蓮店推出兩人同行平日入住市景客房，每房原價8,580元現在只要35折2,999元。

關鍵字： 美食情報 福容大飯店

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