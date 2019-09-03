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中秋節來吃肉！FRIDAYS豬肋排買1送1、德州鮮切牛排第二客半價

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▲TGI FRIDAYS信義餐廳祭出【夏日大回饋】話題優惠 豬肋排買一送一。（圖／TGI FRIDAYS提供）
▲9月13日中秋節當日至全台15間任一間TGI FRIDAYS餐廳消費，即可享全系列炭烤豬肋排買一送一。（圖／TGI FRIDAYS提供）

記者黃士原／台北報導

中秋想大口吃肉、但不想大費周章準備嗎？TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排皆應景推出中秋節單日快閃優惠，9月13日中秋節當日至全台15間任一間TGI FRIDAYS餐廳消費，即可享全系列炭烤豬肋排買一送一；同樣在中秋節9月13日當日，到Texas Roadhouse德州鮮切牛排任一間餐廳用餐，點購任一客牛排，第二份牛排享半價優惠(不限同品項)。

北軒餐飲集團表示，每年中秋節是國人團聚吃美食的重要節日， TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排身為美式連鎖餐飲品牌，今年看準在地節慶商機，集結人氣明星商品美式炭烤豬肋排、高品質濕式熟成的美國炭烤牛排，連推大份量炭烤肉類餐點優惠回饋給消費者，免去生火烤肉的繁瑣，讓民眾在餐廳也可大快朵頤。


▲Texas Roadhouse濕式熟成的美國炭烤牛排 中秋當天牛排第二客半價。（圖／Texas Roadhouse提供）

TGI FRIDAYS中秋節優惠活動注意事項：
1.活動日期：2019/9/13(五)。
2.每桌每次至多買二送二，優惠品項不含三式超級精選、經典哈燒桶與霸氣總裁拼盤。
3.本優惠組合(含贈送之品項）內用及外帶，均需加收原價之10%服務費。
4.不得與任何行銷活動或優惠倂用（包含信用卡優惠、網路會員、EZTABLE預付優惠、北軒VIP卡
8折等，皆不得併用）。
5.TGI FRIDAYS保留使用條款與修改權利。

Texas Roadhouse中秋節優惠活動注意事項：
1.活動時間：2019/9/13(五)
2.本優惠牛排不限同品項，半價之品項以價低者計。
3.此優惠活動僅限內用，本優惠組合(含半價之品項)，均需加收餐點原價之10%服務費。
4.不得與任何行銷活動或優惠倂用（包含信用卡優惠、網路會員、EZTABLE預付優惠等，皆不得併
用）。
5.半價之品項不適用於北軒VIP卡優惠。
6.Texas Roadhouse保留使用條款與修改權利。

關鍵字： 美食快訊 TGI FRIDAYS 德州鮮切牛排

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