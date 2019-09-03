淋抹茶醬、加草莓乾！嘉義「內用限定」脆皮甜甜圈只要55元

▲脆皮dou dou甜甜圈是嘉義隱藏版甜甜圈店。（圖／《早安女皇之日常》授權提供，以下皆同，請勿任意使用以免侵權）



記者蕭筠／綜合報導

在地人才知道的銅板美食！位於嘉義市西區一條巷弄內的「脆皮Dou Dou甜甜圈」，專門販售各種口味的甜甜圈及飲品，尤其「限定內用」的脆皮甜甜圈可是不少人推薦必吃甜點之一，現炸脆皮甜甜圈有5種特別口味，最特別的是抹茶、蜂蜜芥末以及冰淇淋口味，甜甜圈抹上鮮豔抹茶醬、鹹甜的蜂蜜芥末、以及一大球香草冰淇淋，咬下都是不同享受，重點是銅板價只要55元就能吃到。

▲店家販售的脆皮甜甜圈是內用限定。



脆皮Dou Dou甜甜圈隱身嘉義市西區巷弄內，以tiffany綠的老宅平屋造型，打造日式文青風，吸引不少網美到訪；店家專門販售甜甜圈，最夯的就是「內用限定」的脆皮甜甜圈，先是把甜甜圈裹上一層脆皮再放進油鍋炸，起鍋後再依口味淋上醬，而且每款口味都自己的配料、配色，在享用之餘還滿足了視覺享受。

脆皮甜甜圈除了原味之外，還有抹茶、可可、藍莓、蜂蜜芥末、夏戀冰淇淋5種特別口味，彷彿聖誕花圈的抹茶脆皮甜甜圈，上頭除了抹茶醬之外，還加上燕麥片、榖麥脆片以及草莓乾，不僅賞心悅目，咬一口嘴裡還有各種酥脆感，口感豐富，除了甜口味之外，蜂蜜芥末也是不少人推薦的口味之一，鹹甜鹹甜的滋味令人難忘懷，重點是一個只要55元，CP值超高。

▲▼脆皮dou dou甜甜圈淋上巧克力醬、冰淇淋，看起來超療癒。



另店家也販售一般甜甜圈（有內餡），包括乳酪、起司、葡萄奶酥、巧克力4種口味，以及原味脆皮甜甜圈，均一價30元一個，提醒到該店內用有低消80元；去嘉義旅遊也不妨快來場下午茶約會吧。

▲▼店家也販售一般甜甜圈。

▲店內有一堆童趣公仔。

脆皮dou dou甜甜圈

地址：嘉義市西區忠義街26號

電話：0915700919

營業時間：11:00–19:00（週一公休）