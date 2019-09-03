花仙子快筆記！預約「9月後7大必賞花卉」外加曬柿子盛景

▲花蓮六十石山金針花。（圖／記者蔡玟君攝）

記者彭懷玉／整理報導

9月按時序來說已是秋天，夏天賞荷花，金針花也進入最美花期，再來深秋的花種就更多元了！從芒花、銀杏、到落羽松，醞釀著時光的淬煉，綻放最迷人的一面給等候的旅人。《ETtoday新聞雲》整理出從現在起，7種必賞的花卉和預估花期，外加深秋限定的「曬柿子」，旅客們不妨提前準備！

▲花蓮六十石山金針花8月底花況。（圖／記者蔡玟君攝）

1. 金針花

到花東賞金針花是暑假一大盛事，今年到8月底還看得到壯觀的黃金花海，花蓮六十石山與赤柯山金針花季預計持續至9月中旬為止。金針花適合生長在高海拔和陽光充足的地方，從山頂開始盛開，再逐漸往下延伸，想徜徉一整片花毯可要把握機會，不然就要等明年了。

花期：8~9月中。



地點：花蓮六十石山、花蓮赤柯山、台東太麻里。

▲桃園大溪韭菜花田。（圖／網友kao_niu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

2. 韭菜花

雪白「韭菜花」充滿仙氣！桃園大溪有70公頃的韭菜種植區，為全台最大，大溪區公所表示，目前約盛開5成，預計9月中最美，雪白花海隨風搖曳，讓空氣中瀰漫一股浪漫氣息，加上後方有棟黃色小屋陪襯，讓畫面有種置身歐洲鄉村的氛圍。

花期：9~10月。

地址：桃園市大溪區大鶯路407號附近農田、桃園市大溪區中新里1320巷。

▲白芒雖沒有鮮豔顏色，遍布山頭的景象有另一種蕭瑟、惆悵之美。（圖／網友star75321提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

3. 芒花

芒花是宣告秋季來臨的前驅之一，白芒雖沒有鮮豔顏色，遍布山頭的景象有另一種蕭瑟、惆悵之美，隨風飄動或在陽光照射下，都有不同意境。其中，北台灣最早開芒花的地方就是陽明山擎天崗，先前錯過的朋友，今年別錯過與芒花邂逅的機會。

花期：10~11月。

地點：陽明山的擎天崗、冷水坑、七星山、魚路古道、硫磺谷、東北角的草嶺古道、不厭亭、九份金瓜石、報時山，新北大漢溪河濱兩側也都有。向東延伸至蘭陽溪，向南至桃園虎頭山等都是推薦地。

▲味衛佳柿餅觀光果園後山約3公頃的果園裡，種了200多棵柿樹，不只能享用柿餅，黃澄澄風景更吸引許多攝影達人前來拍攝。（圖／網友江世偉提供）

4.新埔柿子

不只花卉必賞，新埔的柿子也是值得一看的美景！每年9月到隔年1月是柿餅產收季節，整個新竹新埔小鎮在九降風的吹拂和陽光滋潤下，幻化為一整片金黃，味衛佳柿餅觀光果園後山約3公頃的果園裡，種了200多棵柿樹，不只能享用柿餅，黃澄澄風景更吸引許多攝影達人前來拍攝。

▲溪頭森林公園裡的銀杏步道。（圖／網友bear88023提供，請勿任意翻攝以免侵權）

5. 銀杏

一整片黃澄澄的鵝黃色銀杏，不只在日本看得到！談到銀杏，南投算是大本營，全台最老的銀杏林在溪頭，鹿谷大崙山銀杏林步道、武岫農場位在海拔1300至1600公尺山間，廣達50公頃的混合造林種植了銀杏等樹種，為全台最大銀杏造林地。阿里山慈雲寺也將在10月底、11月陸續轉黃。

花期：10~11月。

地點：南投鹿谷大崙山銀杏林步道、武岫農場、溪頭自然教育園區、嘉義阿里山慈雲寺。

▲苗栗銅鑼杭菊芋頭節。（圖／翻攝自花現銅鑼粉絲專頁）

6. 杭菊

台灣最熱門的賞杭菊地點就在苗栗縣銅鑼鄉，因地處台地且位置向陽，適合杭菊生長，是台灣最大的杭菊產地，每年產量約2至3萬台斤，是當地最具特色的自然產物，除了宛如爆米花般的杭白菊外，亦有黃菊可欣賞，每年11月中起進入最美時刻。



花期：11~12月初。

地點：苗栗縣銅鑼鄉九湖村92-3號。

▲宜蘭秘境 游家農場落羽松。（圖／網友molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



7. 落羽松

近年來落羽松深受青睞，最高樹幹可長到50公尺，形如羽毛的葉片隨著季節更迭而轉為金、澄、紅色，漸層色彩特別吸引人，隨手拍都宛如置身異國，美不勝收。

花期：11、12月。

北部：台北大湖公園、台北陽明山、桃園大溪石園路、桃園市玉山公園、桃園石門水庫、桃源仙谷、桃園八德 宵裡埤塘 、新竹北埔六塘、新竹美樹營地、新竹內灣親水公園、新竹 新埔九芎湖風景區。



中部：台中霧峰落羽松林、泰安落羽松林、南投奧萬大國家森林遊樂區、南投139縣道、南投國姓 九佃落羽松小森林、武陵農場、雲林 古坑桂林村、雲林 農田水利文物陳列館。



南部：高雄 凹仔底森林公園。



東部：宜蘭游家農場、三星鄉田心橋畔的安農溪左岸、宜蘭員山蜊埤湖、花蓮鈺展苗圃。

▲福壽山農場楓葉（圖／翻攝自福壽山農場臉書專頁）



8. 楓葉

每年年末的重頭戲就是鮮艷的楓葉，將慢慢染紅全台各地山林與樹梢，隨著海拔高度變化，也可見紅黃楓交織，伴隨著山巒起伏、雲霧繚繞，十分美麗。

花期：11月中~隔年1月。



北部：陽明山國家公園、台北奧萬大、烏來風景特定區、桃園石門水庫、拉拉山、角板山行館、桃源仙谷、新竹司馬庫斯、新竹尖石鄉秀巒村、宇老觀景台、霞喀羅古道、苗栗馬那邦山。



中部：台中福壽山農場、台中武陵農場、南投奧萬大國家森林遊樂區。



南部：台南關子嶺紅葉公園、南元花園休閒農場、阿里山國家森林遊樂區。



東部：宜蘭太平山、大雪山森林國家遊樂園區、台東紅葉村、延平林道。