中和邊緣人福音！一個人燒肉店「燒肉LIKE」將進駐中和環球購物中心



▲一個人燒肉「燒肉LIKE」要進軍中和了！（圖／資料照）



記者黃士原／台北報導

有專屬個人烤爐座位設計、隨時一人用餐無負擔的「燒肉LIKE」在4月時在京站開出台灣第一家店，讓許多人邊緣人都能一個人享用燒肉美味，現在中和的邊緣人不用再跑到台北市了，因為「燒肉LIKE」即將進駐中和環球購物中心，目前正在裝潢中，以後一個人想吃燒肉就衝中和環球購物中心吧。

「燒肉店」一直都是台灣民眾歡聚用餐的好選擇，但對於想要享受燒肉的單人消費者來說，卻有著較難跨越的人數門檻，為滿足這群消費者的用餐需求，日本東京燒肉店「燒肉LIKE」便因此而誕生。燒肉LIKE創立目的是為了滿足所有想一個人吃燒肉的消費者，因此有專屬個人烤爐座位設計，隨時上門一人用餐無負擔，而且入座後可以使用手機點餐，三分鐘菜餚即上桌，方便即時享受美味。另外，客製化燒肉組合，可以讓客人自由選擇肉品部位與分量，各色醬料打造個人口味。





▲圍起隔板的「燒肉LIKE」的環球中和店。（圖／黃士原攝）

燒肉LIKE有三大特色，特色一：為單人族群而生－專屬個人烤爐座位設計，隨時上門一人用餐無負擔；特色二：輕鬆一指餐上桌－手機點餐三分鐘菜餚即上桌，方便即時享受美味；特色三：客製化燒肉組合－自由選擇肉品部位與分量，各色醬料打造個人口味。