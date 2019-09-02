9月軍人玩樂園199元、住房最低35折　軍教月優惠懶人包

▲義大世界9月軍人、教師入園只要199元。（圖／義大世界提供）



記者陳涵茵／台北報導

適逢9月3日軍人節、9月28日教師節，9月是屬於軍人與教師的月份，各大飯店樂園推出專屬優惠來慰勞軍人與教職辛勞，麗寶樂園入園只要199元，入住飯店最高也享45折優惠。

麗寶樂園推出軍教月優惠活動，9月份期間凡軍人或教師本人持有效證件現場購票，即享水陸樂園擇一199元、天空之夢摩天輪150元的優惠，同行親友最多四人也能享450元的優惠票價，國際賽車場則是軍、警、消、海巡、教師本人憑證購票，即可享卡丁車與VR優惠價。

▲麗寶樂園跟福容大飯店祭出軍公教優惠。（圖／福容大飯店提供）



義大世界國則推出即日起至9月15日軍人憑證件購票，本人加隨行者至多4位門票只要499元，不只門票享優惠，再加贈每位一支精靈冰淇淋。

除了吃喝玩樂住宿也能享優惠，全台福容大飯店推出住宿方案，台北一館針對軍人提供全房型住房定價45折優惠，福容大飯店林口店推出軍公教客房5折優惠；福容大飯店中壢店原價4,500元+ 10%精緻雙人房下殺57折，只要2,600元+10%就可入住；福容大飯店花蓮店推出兩人同行平日入住市景客房，每房原價8,580元現在只要35折2,999元。