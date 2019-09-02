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泡在無邊際泳池眺望絕美天際線　墨爾本2間新飯店開幕

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▲Avani Melbourne Box Hill 。（圖／Avani Melbourne Box Hill Residences_Overview.jpg OK提供）

▲Avani Melbourne Box Hill即將開幕。（圖／Avani Melbourne Box Hill Residences提供。）

記者陳涵茵／台北報導

想到澳洲黃金海岸度假的旅人又多了新的奢華之選，Avani集團旗下兩間新飯店Avani Adelaide Residences以及Avani Melbourne Box Hill Residences正式進駐，其中the Box Hill預計將於9月13日正式試營。

Avani Adelaide Residences是集團在南澳洲打造的首間品牌，酒店設施包含溫水游泳池、小型電影空間、圖書館、提供桑拿與蒸氣房的健身房等，酒店內共有76間客房，值得一提的是，每間套房都有獨立的廚房與洗衣間，讓想長住的旅客就像回到自己家中自在。

▲Avani Adelaide Residences。（圖／Avani Adelaide Residences提供）

▲Avani Adelaide Residences。（圖／Avani Adelaide Residences提供）

Avani Box Hill Melbourne Residences位在墨爾本第二大商業鬧區市郊，距離市中心僅14公里，離機場也僅需40分鐘車程，適合喜歡逛街購物與城市探索的旅人。酒店內共有75間客房，其中雙床套房擁有獨立的廚房空間。最棒的是，酒店內擁有一座能眺望城市夕陽的無邊際泳池、桑拿，在頂樓能將Dandenong Ranges療癒山景盡收眼底。

▲Avani Melbourne Box Hill 。（圖／Avani Melbourne Box Hill Residences_Overview.jpg OK提供）

▲Avani Melbourne Box Hill無邊際泳池 。（圖／取自Avani Melbourne Box Hill Residences官網）

Avani品牌目前在19個國家中運營了27間酒店， 新開幕的飯店包含馬來西亞、緬甸等東南亞國家，近年來在紐澳地區積極拓展事業版圖，旗下新酒店將在黃金海岸、墨爾本市中心與奧克蘭陸續開幕。

關鍵字： 墨爾本旅遊 非洲@大洋洲 澳洲旅遊 星級飯店

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