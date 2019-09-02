正面照被神出！觀旅局搜「海祭辮子洋男」網：穿黃衣服的嚇哭了

點評：他本人知道他爆紅了嗎？

▲海祭第二天，新北市府觀旅局攝影官拍到一張只著泳褲的人，由於綁著兩條辮子，難以區分是男是女，引起多方揣測和遐想 。（圖／新北旅客粉絲團提供）

記者彭懷玉／綜合報導

傻傻分不清是男是女？新北市貢寮海洋音樂祭昨晚結束，流出了一張分不出男女的「上空照」，引起熱議，並有網友積極跪求正面照，後證實是留著落鰓鬍的洋男，今稍早新北觀旅局官方粉專也極力搜尋「綁辮子男帥哥」，希望能與他同框合照，也會餽贈小禮物致意。

▲貢寮海洋音樂祭昨晚劃下句點。（圖／新北市觀旅局提供）

海洋音樂祭除了樂迷最期盼的海洋旗新霸主誕生，連續三天的海邊也湧入不少俊男美女戲水、曬太陽，然而，海祭第二天（8/31）時，主辦單位新北市府觀旅局攝影官拍到一張只著泳褲的人，由於綁著兩條辮子，難以區分是男是女，引起多方揣測和遐想，網友紛紛求解，盼有人能提供正面照。



拍到照片的網友說，剛開始也只看到背面，但是後來有看到正面，其實是一名老外，蓄著滿臉落鰓鬍的年輕男子，一旁還有一名女子，謎底揭曉讓大家跌破眼鏡。

▲為揭曉本人真面目，新北市觀旅局粉專「新北旅客粉絲團」也PO文尋人 。（圖／新北旅客粉絲團提供）

為揭曉本人真面目，新北市觀旅局粉專「新北旅客粉絲團」也PO文尋人：上空第一美背照引起網路大暴動，網友提供正面照，小客幫你神到了，並歡迎這位帥哥來新北玩私訊小客，會送禮物並希望和你同框合照。

留言一出，底下網友回覆，「穿黃色衣服的人都嚇哭了」、「我以為粉紅褲是女生 真猛啊原來是男的」、「小客要打英文啦」、「小客想追嗎？」、「我看到了什麼？」、「要是台灣人，不管男女這種身材早就被嫌了。」