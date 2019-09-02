ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

五星級房折1千再送住宿券　台中3間高級飯店秋冬補助加碼優惠

ETtoday旅遊雲

▲台中亞緻大飯店。（圖／台中亞緻大飯店提供。）

▲台中亞緻大飯店。（圖／台中亞緻大飯店提供。）

記者陳涵茵／台北報導

秋冬國旅補助正式開跑，全台各大飯店搶攻國旅客，紛紛祭出住宿、用餐加碼優惠，以下精選3間台中五星級飯店補助加碼優惠方案，秋冬計畫到台中玩的旅客，想省荷包又想體驗五星服務就趁現在。

台中長榮桂冠酒店

台中長榮桂冠酒店即日起至12月31日止，平日入住只要3,599元起，含咖啡廳自助早餐2客，除了可透過政府申請擴大國旅秋冬遊補助流程，平日每房折抵住宿費1000元外，飯店再加碼「雙券」送，依房型贈送餐飲抵用券500元1至2張及住房2999元回饋券一張，遊客於下次訂房就能使用。

▲台中長榮年底前推出秋冬旅遊雙券送專案 , 入住送餐飲券及住房回饋券。（圖／長榮桂冠飯店提供）

▲台中長榮年底前推出秋冬旅遊雙券送專案。（圖／長榮桂冠飯店提供）

台中亞緻大飯店

台中亞緻大飯店推出「秋冬漫旅雙食饗宴」住房專案，於周日至周五入住標準客房，享28F異料理豪華自助式早餐2客，再贈異料理午間或晚間套餐2客，秋冬補住折扣後一泊二食只要3,699。提醒遊客，此專案房價週六、中秋假期、國慶假期、台中自行車週入住則須加價1,000元。

福容大飯店麗寶樂園

全家想到樂園出遊，今年秋冬補助首次納入樂園12歲以下兒童免費入園，麗寶樂園渡假區表示，試算兩位成人搭配兩位6至12歲的小朋友，遊玩水陸雙園加上摩天輪海陸空行程，只需要2200元，現省超過兩千元。另外，入住渡假區內五星級福容大飯店，配合交通部觀光局秋冬補助方案，周日至周五每人每房再折抵1,000元，福容大飯店麗寶樂園店再加碼免費加一人入住，不分大人小孩。

關鍵字： 秋冬補助 飯店資訊 星級飯店 秋冬旅遊補助

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

推薦閱讀

健身該喝牛奶or豆漿？運動3時段補蛋白質

文化記憶庫徵照片　進軍全球最大古蹟攝影賽

都市無邊際泳池！墨爾本新飯店

東區文青手搖茶　桂花珍珠超香！

正面照被神出！搜「海祭辮子洋男」

長榮航空推出「空中仁醫」計畫

台中3間星級飯店秋冬補助加碼

免裝備露營3選！絕美星空超浪漫

新竹必吃熱炒豬油拌飯、冰淇淋免費吃

「十三層遺址」中秋點燈影片曝光

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

美食社團嗆「不付300就關店」

鐵粉哭！12年手工素食漢堡排要掰了

全台「0元住宿」懶人包

南投縣民9月免費住泰雅渡假村

宜蘭民宿推免費包棟　12月名額將開搶

台版HARBS！宜蘭千層蛋糕只要160元

訂好了沒？盤點全台5間「0元住宿」

來一場與玫瑰的邂逅！大片庭園超好拍

「史努比快閃店」就在新光三越

祥富水產中壢SOGO店9/2試營運

熱門行程

最新新聞更多

健身該喝牛奶or豆漿？運動3時段補蛋..

文化記憶庫徵照片　進軍全球最大古蹟攝..

都市無邊際泳池！墨爾本新飯店

東區文青手搖茶　桂花珍珠超香！

正面照被神出！搜「海祭辮子洋男」

長榮航空推出「空中仁醫」計畫

台中3間星級飯店秋冬補助加碼

免裝備露營3選！絕美星空超浪漫

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366