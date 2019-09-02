影／「十三層遺址」中秋點燈影片曝光！交通懶人包行前必知

點評：超期待

▲十三層遺址將在中秋夜點亮，今（2日）宣傳影片出爐。（影／台電提供）

▲台版天空之城即將在中秋夜點亮，引起各界關注。（圖／台電提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

台版天空之城即將在中秋夜點亮，引起各界關注，今（2日）台電再度公布宣傳影片，讓人一睹為快。台電表示，影片聯手中華文化總會與台灣搖滾天團MV御用團隊，現場還有優人神鼓量身打造的戶外大型演出可免費欣賞，與民眾相約度過難得的中秋佳節。

▲點亮十三層主視覺。

台電指出，十三層遺址過往是瑞芳金瓜石最大選礦場所「水湳洞選煉廠」，1980年代晚期隨礦產減少和所屬台金公司結束營業轉由台電接管，後因土地金屬礦物質被列為污染控制場址，因應十三層遺址陸續入選新北市歷史建築、世界文化遺產潛力點，嘗試利用「遠觀型」的公共藝術推動文資活化，與曾為美國自由女神設計燈光的國際照明大師周鍊，以及藝術家何采柔合作點亮十三層，首創土地污染用地再利用新模式，期盼帶動在地活化。





▲台電與曾為美國自由女神設計燈光的國際照明大師周鍊，以及藝術家何采柔合作點亮十三層，首創土地污染用地再利用新模式，期盼帶動在地活化。

台電說明，此次點亮活動是第一次與曾主辦總統府音樂會大型活動的文總聯名合作，首波「會動的」主視覺海報上月中釋出，以黑金低調反差色系搭配，結合金瓜石山脈地形與十三層遺址特色，呈現夜晚點亮的十三層遺址，倒映在陰陽海面波光粼粼的美麗效果，立馬引起網路討論，網友紛紛表示「這麼美～一定要去！」

而新北市府觀旅局也因應13日起每晚6至9時點亮的十三層遺址，特別推出可搭船出海遠眺十三層夜景的「船遊祕境」旅遊套票，以不同角度觀覽有「台版天空之城」美稱的遺址。

▲新北市府觀旅局也因應十三層遺址點燈，特別推出可搭船出海遠眺十三層夜景的「船遊祕境」旅遊套票，以不同角度觀覽有「台版天空之城」美稱的遺址。

台電說明，今日的宣傳影片是由曾為五月天、A-Lin等知名藝人製作MV的知名團隊操刀，運用奇幻、電影感的手法氛圍，並結合空拍、投影與動畫製作技術，呈現十三層遺址點亮後既神秘又壯觀的優美景色。

台電表示，13日晚間7點，將在水湳洞停車場舉辦台電點亮十三層遺址公共藝術活動，現場有優人神鼓戶外超大型演出「光明海島」可免費欣賞。

因應活動舉辦，水湳洞停車場當天不開放停車，周邊道路下午5至9點半進行交通管制，民眾可多利用大眾運輸工具，可搭公車（791、856、826、891、1811等路線）直達現場；另外，也可搭台鐵至瑞芳火車站或自行開車走台62線至海科館轉乘免費接駁車。

點亮十三層遺址

時間：2019年9月13日19:00

地點：新北市瑞芳區水湳洞選鍊廠