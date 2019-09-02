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北台灣就有異次元「石頭陣」！海景步道雙秘境一次收編

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▲金瓜石地質公園「本山礦場」、黃金神社。（圖／IG@doodle_1996提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲金瓜石地質公園「本山礦場」藏有龐大石頭陣。（圖／IG@doodle_1996提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

北台灣就有壯觀石頭陣！還有一覽無遺的海景步道，詩畫般美景不用遠求，就在瑞芳金瓜石。金瓜石地質公園的「本山礦場」藏有整面石頭陣，宛如外星人遺留下的痕跡，繼續走，另一頭則是無敵觀海步道，2處私房秘境被發掘後，立刻成為IG上最夯打卡點。

▲金瓜石地質公園「本山礦場」、黃金神社。（圖／IG@doodle_1996提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲來到九份、金瓜石，都只往九份老街、黃金瀑布、黃金博物館走嗎？

來到九份、金瓜石，都只往九份老街、黃金瀑布、黃金博物館走嗎？另一處隱藏版景點就在金瓜石地質公園。抵達金瓜石地質公園後，第一個叉路左側通往黃金博物館，右側則是「本山礦場」，往右行走約莫15分鐘，映入眼簾的就是整齊排列的石頭陣，兩側有被削平的大峭壁，宛如穿梭到外太空，充滿大自然鬼斧神工的神秘感。

▲金瓜石地質公園「本山礦場」、黃金神社。（圖／IG@doodle_1996提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲「本山礦場」往右行走約莫15分鐘，映入眼簾的就是整齊排列的石頭陣，兩側有被削平的大峭壁，宛如穿梭到外太空。

「本山礦場」位置就在黃金神社上方，是一處露天開採的礦區，為金瓜石最早發現黃金礦脈的地方，由於山的形狀像南瓜，又被稱為「金瓜山」，是孕育金礦、銅礦、安山岩及其他特殊岩類的母床。

走到底，裸露的岩礦和遠方的基隆山相互呼應，搭配陽光灑落石頭表面，即使到不了英國巨石陣，這裡異次元氣息也夠讓人大呼過癮。

▲金瓜石地質公園 。（圖／eric890710提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼左側往下可通往黃金神社及黃金博物館，往右上方再走3分鐘路程，無敵海景步道就在眼前，療癒海景完全不輸報時山 。（圖／IG@eric890710提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲金瓜石地質公園 。（圖／eric890710提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

拍完石頭陣，約10分鐘步行，會來到三叉指示牌，左側往下可通往黃金神社及黃金博物館，往右上方再走3分鐘路程，無敵海景步道就在眼前，療癒海景完全不輸報時山，沿途景緻美得讓人捨不得眨眼。若是想要到黃金神社，可循左側階梯下行，但相當陡，大約20分鐘即可抵達，腳力不好的人建議三思。

▲金瓜石地質公園「本山礦場」、黃金神社。（圖／IG@doodle_1996提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼若是想要到黃金神社，可循左側階梯下行，但相當陡，大約20分鐘即可抵達。

▲金瓜石地質公園「本山礦場」、黃金神社。（圖／IG@doodle_1996提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

九份這座因採礦而興的山海小鎮，除了人潮洶湧的老街、靜謐氣息的祈堂老街，報時山、基隆山、無耳茶壺山可一覽陰陽海，還可以從石頭陣中一窺過去挖礦的黃金年代，來到九份玩千萬別錯過。

▲金瓜石地質公園「本山礦場」、黃金神社。（圖／IG@doodle_1996提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲來九份一帶玩，報時山、基隆山、無耳茶壺山均可遠眺山海美景。

金瓜石地質公園 （本山地質公園）
位址：新北市瑞芳區瑞雙公路（102縣道）18公里處

關鍵字： 新北市旅遊 九份旅遊 金瓜石旅遊 本山礦場 金瓜石地質公園 觀海步道

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