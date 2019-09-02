ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

比爾蓋茲都搶搭！全新長江探索號遊長江　旅遊講座週六登場

ETtoday旅遊雲

▲▼ 長江三峽探索號。（圖／長江三峽探索號提供）

▲長江三峽探索號郵輪將於本週六舉辦旅遊講座。（圖／長江三峽探索號提供）

記者蕭筠／綜合報導

擁有3000多年的歷史文化，大陸長江三峽風光必須走跳過一遭！全新長江探索號郵輪打造頂級豪華客房、套房，一船限定120人可搭乘，除了觀賞沿途的三峽景觀之外，還可以享受私人露台、品嚐美食以及香檳，貼心服務連世界首富比爾蓋茲、巴菲特也搶搭；長江探索號也將在本週六舉行旅遊講座，有興趣的朋友可前往參加。

▲▼ 長江三峽探索號。（圖／長江三峽探索號提供）

▲▼ 長江三峽探索號豪華套房。（圖／長江三峽探索號提供）

▲▼ 長江三峽探索號。（圖／長江三峽探索號提供）

長江探索號主打全船都是頭等艙，更獨家推出一價全包，包括住宿、上岸遊覽、一日三餐、下午茶等，以及正餐時間可免費暢飲法國進口葡萄店酒；另每日晚餐亦提供精美的中西式阿拉卡（a la carte）點餐菜譜，個性化的貼身服務，是長江上其他載客量大的遊船無法匹敵的。

▲▼ 長江三峽探索號。（圖／長江三峽探索號提供）

▲▼ 長江三峽探索號讓旅客擁有私人露台、還可以享受頂級美食。（圖／長江三峽探索號提供）

▲▼ 長江三峽探索號。（圖／長江三峽探索號提供）

選擇搭乘長江探索號的旅客，不僅可以享受豪華客房、套房以及私人露台，還可以品嚐由奧地利主廚精心烹製的美食，以及在船上的酒吧內細品香檳；長江探索號由英國設計師安德魯蘇本高（Andrew Sobenko）設計，因深諳中西文化，因此全船到處可見中西文化元素的完美結合。

長江探索號郵輪旅遊講座

講師：資深旅遊人
日期：2019年9月7日（六）14:00-16:30
地點：進出口公會 大廳咖啡空間
地址：台北市中山區松江路350號

關鍵字： 長江探索號 遊船 長江三峽 大陸旅遊 郵輪旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

推薦閱讀

健身該喝牛奶or豆漿？運動3時段補蛋白質

文化記憶庫徵照片　進軍全球最大古蹟攝影賽

都市無邊際泳池！墨爾本新飯店

東區文青手搖茶　桂花珍珠超香！

正面照被神出！搜「海祭辮子洋男」

長榮航空推出「空中仁醫」計畫

台中3間星級飯店秋冬補助加碼

免裝備露營3選！絕美星空超浪漫

新竹必吃熱炒豬油拌飯、冰淇淋免費吃

「十三層遺址」中秋點燈影片曝光

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

美食社團嗆「不付300就關店」

鐵粉哭！12年手工素食漢堡排要掰了

全台「0元住宿」懶人包

南投縣民9月免費住泰雅渡假村

宜蘭民宿推免費包棟　12月名額將開搶

台版HARBS！宜蘭千層蛋糕只要160元

訂好了沒？盤點全台5間「0元住宿」

來一場與玫瑰的邂逅！大片庭園超好拍

「史努比快閃店」就在新光三越

祥富水產中壢SOGO店9/2試營運

熱門行程

最新新聞更多

健身該喝牛奶or豆漿？運動3時段補蛋..

文化記憶庫徵照片　進軍全球最大古蹟攝..

都市無邊際泳池！墨爾本新飯店

東區文青手搖茶　桂花珍珠超香！

正面照被神出！搜「海祭辮子洋男」

長榮航空推出「空中仁醫」計畫

台中3間星級飯店秋冬補助加碼

免裝備露營3選！絕美星空超浪漫

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366