比爾蓋茲都搶搭！全新長江探索號遊長江　旅遊講座週六登場

▲長江三峽探索號郵輪將於本週六舉辦旅遊講座。（圖／長江三峽探索號提供）



記者蕭筠／綜合報導

擁有3000多年的歷史文化，大陸長江三峽風光必須走跳過一遭！全新長江探索號郵輪打造頂級豪華客房、套房，一船限定120人可搭乘，除了觀賞沿途的三峽景觀之外，還可以享受私人露台、品嚐美食以及香檳，貼心服務連世界首富比爾蓋茲、巴菲特也搶搭；長江探索號也將在本週六舉行旅遊講座，有興趣的朋友可前往參加。

▲▼ 長江三峽探索號豪華套房。（圖／長江三峽探索號提供）



長江探索號主打全船都是頭等艙，更獨家推出一價全包，包括住宿、上岸遊覽、一日三餐、下午茶等，以及正餐時間可免費暢飲法國進口葡萄店酒；另每日晚餐亦提供精美的中西式阿拉卡（a la carte）點餐菜譜，個性化的貼身服務，是長江上其他載客量大的遊船無法匹敵的。

▲▼ 長江三峽探索號讓旅客擁有私人露台、還可以享受頂級美食。（圖／長江三峽探索號提供）



選擇搭乘長江探索號的旅客，不僅可以享受豪華客房、套房以及私人露台，還可以品嚐由奧地利主廚精心烹製的美食，以及在船上的酒吧內細品香檳；長江探索號由英國設計師安德魯蘇本高（Andrew Sobenko）設計，因深諳中西文化，因此全船到處可見中西文化元素的完美結合。

長江探索號郵輪旅遊講座

講師：資深旅遊人

日期：2019年9月7日（六）14:00-16:30

地點：進出口公會 大廳咖啡空間

地址：台北市中山區松江路350號