夢幻帳篷搭配絕美星空！台灣免裝備露營3選　懶人必看

點評：露營真的很浪漫～

文、圖／Tripbaa

近年來露營風氣逐漸盛行，但是露營要準備的事項實在太多，所以最近出現了許多「懶人免裝備露營」的玩法，今天小編就整理了3個最新最夢幻的懶人露營地推薦給各位，讓大家在暑假的尾聲，也能享受最後的夏天！

台灣懶人露營推薦

台灣懶人露營推薦＃1

南投免裝備露營

▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家，下同）

南投的好山好水是大家都知道的，但是要怎麼享受這片寧靜的山林呢？不妨來趟隱居山林的露營之旅吧！這片隱身在南投竹山間的露營地，不僅有雲霧飄渺的山間美景、大片草地與星空，更有懶人露營絕對必備的免裝備露營服務，帶你體驗Glamping！

▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。

▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。

除了免裝備露營服務之外，更有飲料、午茶、燒烤、夜宵，以及日出晨食，每道料理都精心挑選自當地小農，依照季節更替菜色，還有從產地到餐桌的「導食介紹」，帶你認識當季在地食材，讓你不只能夠入住南投，更能吃懂南投！

▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。

而且這裡最特別的地方在於他們還結合了與自然息息相關的「森活美學」活動，提供讓大家參加竹編體驗場、森林瑜珈等活動，讓你不只是來露營，更能深度和自然大地一同呼吸放鬆，絕對是今年的懶人露營最新玩法！

台灣懶人露營推薦＃2

苗栗星空露營

▲台灣懶人露營推薦-苗栗免裝備露營區。

▲台灣懶人露營推薦-苗栗免裝備露營帳篷。

離苗栗火車站15分鐘的苗栗免裝備露營區，不只交通方便，最適合新手露營的點在於，完全不需要攜帶野炊設備，從帳篷、羽絨被、椅子到鍋碗瓢盆全具備，只需要帶上食材，與家人好友一同捲起衣袖，煮一頓拿手菜，就能輕鬆體驗免裝備露營的下廚樂趣。

▲台灣懶人露營推薦-苗栗免裝備露營夜景。

夜晚時分同坐在天幕下聊天談心，看著起伏的山巒是幻化成深深淺淺不同層次的黑色，白天的後龍溪也變成黑色帶，從苗栗免裝備星空露營區看下去，其間最閃亮的是橫亙的72快速道路，點點散佈的是村落人家燈火，有別於都市夜景的眩目，農鄉夜裡的平原，成了苗栗免裝備露營特有的獨家夜景。

台灣懶人露營推薦＃3

宜蘭夢幻露營

▲台灣懶人露營推薦-宜蘭神殿帳夢幻露營。

宜蘭夢幻露營位於冬山鄉的郊區，是個非常清幽僻靜的宜蘭露營推薦區，營地經過特別維護與保養，是全天然有機境域，因此來這裡露營時會發現蚊蟲較少，不用害怕被蚊蟲叨擾到不行喔！讓人可以放心在這麼棒的宜蘭露營推薦區，輕鬆享受在自然環境中的滋味！

▲宜蘭露營推薦玩法-檜木筷DIY體驗。

一踏入宜蘭夢幻露營營地，從服務中心內就能感受到樸實及自然風貌，旁邊有一處教室在不同季節有不一樣的DIY活動，像是超好玩的「手作檜木筷」，達人會現場親自教學如何打造一雙檜木筷，拿到時木材時可以先把檜木筷放在鼻頭間聞聞香，會有淡淡的檜木香微微飄出唷！

▲台灣懶人露營推薦-宜蘭夢幻露營神殿帳。

而夢幻露營的神殿帳篷內部裝潢簡約，有舒適的床墊不需睡睡袋，帳篷內部比起一般的帳篷寬敞，4個人一組睡在一起也很舒適。而且床墊比起一般簡單的露營設備還要柔軟，躺下去也不會感受到躺在地上的感覺，完全不用擔心睡不好，早上還可以伴隨著蟲鳴鳥叫起床，絕對是宜蘭懶人露營的最佳選擇！

看完以上三個懶人露營推薦玩法後，你是不是也想從城市的鋼筋叢林中解放，用簡單的方式讓身心靈親近自然，來趟最純粹的免裝備露營之旅，跟著趣吧一起體驗入住大自然的美好，Go Camping，來吧！