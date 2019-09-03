▲瑞豐國際美食村。（圖／《跟著關關看世界》提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同）

實習記者蔡欣娣／綜合報導

台中又有新夜市！佔地400坪的瑞豐國際美食村將在9/6至9/8試營運，期間按讚、拍照上傳、公開打卡即送文旦和摸彩券，9月底開幕日當天送電動摩托車等大獎！夜市位於先前龍富夜市的位置，是下雨也可以逛的室內夜市。台中瑞豐國際美食村在臉書粉專表示，將搭配主題月規劃舉辦啤酒節、DJ音樂祭、露天電影院等活動，跳脫傳統夜市，充滿異國風情，目標成為台中最具特色夜市。

▲9/6～9/8試營運期間，按讚、拍照上傳、公開打卡即送文旦1顆和摸彩券1張，9月底開幕日當天會送出電動摩托車與多項大獎。

▲瑞豐國際美食村是攤販＋店面型態的美食商圈，照片中一格一格可能是規劃給夜市攤販。旁邊彩色鐵皮屋則規劃成店面空間，到時候每一攤也會有自己的座位區。

台中瑞豐國際美食村的特別之處是有鐵皮屋雨遮，連下雨天也能逛！甚至設計時把風都遮掉，即使冬天來逛也不會冷。另一個特色就是晚上會有水母燈，還會變換不同顏色，拍起來相當唯美。除了導油槽、燈光、彩繪等硬體設備，目前正在積極招商，屆時將打造夜市裡的異國美食饗宴。

▲顏色會變換的超炫水母燈。

▲門口的烤小卷，新夜市開幕後還會繼續在裡面營業，一尾100元很大隻，也有小隻5尾100元。



▲有蚵仔煎、臭豆腐、炒麵、豬血湯等等小吃。

▲後方還保留一部份原先的龍富夜市。

▲龍富夜市最熱鬧的地方就是泰夯蝦！今年初泰國水道蝦剛流行時，這裡是台中最有話題的美食之一，現在仍是人潮滿滿。

台中瑞豐國際美食村

地址 : 台中市南屯區龍富十七路8號（龍富夜市旁）

試營運時間 : 108／9／6～9／8

營業時間 : 每周二、四、五、六、日

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