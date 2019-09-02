現省210！「原民遊天文館免費」加碼5活動 明起開放報名

▲阿姆斯壯登上月球，今年恰逢50周年。（圖／台北天文館提供）

記者彭懷玉／台北報導

原民朋友注意！適逢登月50周年，台北天文館於9月21日推出「原民親子談天」免費入館活動，內容包含宇宙劇場影片欣賞、乘坐宇宙探險車、登月計畫，還有月亮盤DIY及展示場專人導覽等，凡一人設籍台北市原住民即可全家參加，明（3日）起開放報名，單人現省210元。

▲臺北市立天文科學教育館重新整修後更美了。（圖／karen__0221提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

台北市天文館承辦單位表示，為讓台北市的原住民朋友對月亮有更深一層的認識，特別在一般民眾9月底的天文體驗開始前，先行開放原民朋友的優惠，包含宇宙劇場影片欣賞、乘坐宇宙探險車、解說美國2024再度登月計畫，還有月亮盤DIY及展示場專人導覽等。活動時間從上午9點到下午3點半，還包含午餐，可直接省下210元，全家出動則可省下千元。

▲配合國小四年級9月份的月亮課程，天文館舉辦一系列主題活動，9月21日先行推出「原民親子談天」，而一般民眾則從9月底至12月。（圖／台北天文館提供，下圖同）

天文館表示，配合國小四年級9月份的月亮課程，天文館舉辦一系列主題活動，9月21日先行推出「原民親子談天」，而一般民眾則從9月底至12月，進行分批12梯次的導覽活動，讓大小朋友都能揭開皎潔明月的神秘色彩。

天文館說明，凡符合設籍台北市原住民家庭，意味家庭成員中，至少一位設籍台北市原住民，可免費報名參加，由於是親子活動，每組報名需至少一位家長陪同。明（3日）9點起於台北天文館網站登錄報名，一次最多限報4個名額，共60個名額，額滿為止。值得一提的是，本次課程適合小學一年級以上學童學習，切勿為不適齡（幼兒園）學童報名。

▲9月28日至30日天文館舉辦「市民東部野外觀測天文營」，同樣於明（3日）下午1點起於網站登錄報名。



此外，9月28日至30日天文館舉辦「市民東部野外觀測天文營」，除了走訪花蓮地區的觀星地點，並針對天文知識做探討外，也將走訪花蓮縣玉里鎮南安地區、綠水合流步道、米棧古道，享受星光的洗禮，同樣於明（3日）下午1點起於網站登錄報名，活動費用每人新台幣5,600元。



台北天文館

地址：台北市士林區基河路363號

開館時間：週二至週日 09:00-17:00（周六延長至20:00，每周一休館）

票價：展示場 全票40元；劇場 全票100元； 宇宙探險 全票70元（9/21原民免費）

電話：02-28314551轉202