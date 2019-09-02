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鮮奶茶喝得到酥脆焦糖片、綿密烤布蕾！還有抹茶、水果千層

ETtoday餓勢力

▲▼鄉間座新竹建功店。（圖／三歲小草授權提供）

▲宜蘭飲料店品牌鄉間座除了賣茶品外也賣各式各樣的千層蛋糕。（圖／三歲小草授權提供，以下皆同，請勿任意使用以免侵權）

記者蕭筠／綜合報導

怎麼辦又被燒到了！來自宜蘭的飲料店品牌「鄉間座」5月於新竹正式開分店，位於新竹市建功二路上的新分店，一大片落地窗以純白系列搭配深色木門，清新風格格外吸睛，店家主推茶飲品，其中最特別的莫過於「焦糖烤布蕾奶茶」，手作現烤的烤布蕾直接倒進手搖杯中，接著加進鮮奶茶，吸一口不僅可以吃到綿密的烤布蕾，還可以細細感受焦糖片的酥脆焦香以及奶香；另店家也販售各種千層蛋糕，包括抹茶、綜合水果等口味，真的邪惡到爆炸。

▲▼鄉間座新竹建功店。（圖／三歲小草授權提供）

▲店家「焦糖烤布蕾奶茶」超邪惡。

鄉間座販售各式茶品系列，尤其喝了會有滿滿罪惡感的莫過於這杯「焦糖烤布蕾奶茶」，手作烤布蕾先是撒上白糖後再細細噴烤，鼻腔間瞬間充滿濃濃的焦糖香味，接著店家會輕輕敲碎固化焦糖，直接倒入杯子裡，最後加入錫蘭紅茶、鮮乳完成這杯療癒飲品，另也推薦加入冰淇淋或是珍珠，讓口感更豐富；此外，隱藏版「紅烏龍奶茶」，也是店家推薦的隱藏版飲品之一。

▲▼鄉間座新竹建功店。（圖／三歲小草授權提供）

▲焦糖烤布蕾奶茶還可以打開吃裡頭的烤布蕾。

▲▼鄉間座新竹建功店。（圖／三歲小草授權提供）

▲焦糖烤布蕾直接倒進杯子當中。

甜點部分，店家提供各式各樣的千層蛋糕，人氣口味就是綜合水果，以香蕉、奇異果、芒果3種新鮮水果一層層堆疊在柔軟的千層餅皮中，再使用藍莓作為裝飾，抹茶千層則是使用小山園若竹抹茶醬，一口咬下就可以吃到微甜以及抹茶的微甘，濃郁口感令人回味無窮。

▲▼鄉間座新竹建功店。（圖／三歲小草授權提供）

▲綜合水果千層蛋糕是店內人氣商品。

▲▼鄉間座新竹建功店。（圖／三歲小草授權提供）

▲抹茶千層使用小山園若竹抹茶醬，口感濃郁。

鄉間座新竹建功店打造乾淨、純樸的風格，希望透過鄉下間的小茶店，把自然氣氛帶給城市人，店內部分以白色磁磚裝潢並搭配木質擺設，另用盆栽做點綴，濃濃的鄉村氣息令人感到十分舒心。

▲▼鄉間座新竹建功店。（圖／三歲小草授權提供）

▲鄉間座新竹建功店打造乾淨、純樸的風格。

▲▼鄉間座新竹建功店。（圖／三歲小草授權提供）

▲店內以白色裝潢為主、盆栽點綴，充滿濃濃的鄉村氣息。

鄉間座

義成店
地址：宜蘭縣冬山鄉義成路三段367號
電話：03- 9582208
營業時間：10:00-22:00／每週四公休

復興店
地址：宜蘭縣羅東鎮復興路二段240號
電話：03-9533115
營業時間：10:00-22:00

新竹建功店
地址：新竹市東區建功二路12號
電話：03-5720767
營業時間：10:00–21:00

巨城快閃店
地址：新竹市東區中央路229號(巨城4樓威秀影城前)
電話：03-5720767
營業時間：7月11日-9月16日／11:00-21:30

關鍵字： 鄉間座 新竹美食 達人美食 美食情報 三歲小草 焦糖烤布蕾奶茶 抹茶千層 綜合水果千層

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