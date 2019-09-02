素食者哭哭！美式蔬食老店掰了　鐵粉哭：又少一間好吃的店了

▲PP99 caf’e - 品品99 咖啡 輕食昨於臉書公布將要暫時營業的消息。（圖／翻攝PP99 caf’e - 品品99 咖啡 輕食臉書）

記者蕭筠／台北報導

吃素小確幸又少了！以美式的蔬食餐廳闖出名聲的「PP99 caf'e - 品品99 咖啡 輕食」要短暫說聲掰掰了！今年適逢12週年慶，店家昨（1）日卻於臉書不捨發布最後營業消息，讓不少死忠粉絲震驚不已；經營12年的負責人武先生也表示，本店將會休息一陣子，計畫半年、或1年時間會擇新地點重新和大家見面，也強調未來將秉持做蔬食的理念，繼續前進。

▲店家最後營業時間將發放感恩再見卡。（圖／翻攝PP99 caf’e - 品品99 咖啡 輕食臉書）



PP99 caf'e - 品品99 咖啡 輕食位於捷運科技大樓站附近巷弄內，是一間美式蔬食店，其中以無肉創新料理、綠色輕食深受喜愛，自製手工漢堡排主打純素、無奶、無蛋無五辛，麵包體更使用黑麥大漢堡麵包，造福素食主義者以及追求養生的客人們。

經營12年以來累積不少死忠客人，卻在昨日公布即將結束營業的消息，令不少人震驚直呼「太意外了⋯好突然哦」、「怎麼會這樣」、「我愛你們，我好幾次特別開車過去外帶你們的漢堡，好好吃+好用心，加油！我們一定會再見」。

▲店家主打手工素食漢堡排累積一票死忠客人。（圖／翻攝PP99 caf’e - 品品99 咖啡 輕食臉書）



店家在臉書寫下：「是再見也是『再見』，9月～12週年慶，最後營業9天，108年9月1日～108年9月9日。」不捨表示在這最後2個月內心十分掙扎，「和你們説再見好難」，經營12年時間感謝客人們一路上的支持以及陪伴，不過也強調圓滿不落幕，「不久之後一定會再相見」。

店家負責人武先生表示，未來將休息一下並轉換一下心情，預計幾個月、或半年至1年的時間就會和大家再見，也將選擇新地點重新展店，更強調蔬食不會斷。最後9天營業時間來店者，店家將發放感恩再見卡，「約定用幸福的蔬食再次相遇」，再見時拿出小卡將會得到小禮物。

PP99 caf'e - 品品99 咖啡 輕食

地點：台北市大安區和平東路二段175巷7號

電話：02-23250499

最後營業時間：9月1日-9月9日／11:30-21:00