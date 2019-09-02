ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

擎天崗中央步道終於開放了！2階段採「人、牛分離」管理

ETtoday旅遊雲

▲▼陽明山擎天崗草原水牛。（圖／翻攝陽明山國家公園fb）

▲擎天崗草原中央步道將採「人、牛分離」的方式管理。（圖／翻攝陽明山國家公園fb）

記者彭懷玉／台北報導

事隔一年，擎天崗草原中央步道終於重新開放了！去年8月相繼發生野化水牛撞人事件，為維護安全，陽明山國家管理處將擎天崗草原將採「人、牛分離」的方式管理，中央步道及休憩草坪將分兩階段開放，讓旅客能以輕鬆的心情欣賞牛群漫步草原的景緻。

▲擎天崗牛隻。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲事隔一年，擎天崗草原中央步道終於重新開放了。（示意圖／記者彭懷玉攝）

陽明山國家管理處表示，中央步道及休憩草坪將分期開放，8月31日先行開放250公尺至第一眺景點，9月底完工後開放全段步道，後續第2階段工程將施作第一休憩草坪與第二休憩草坪之圈圍圍欄，兩區草坪將輪流提供野化水牛吃草或遊客休憩使用。原擎天崗環形步道因位於水牛棲息區域範圍內，除中央步道設圍欄可供通行外，其他路段現階段仍暫為封閉。

▲擎天崗牛隻。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲原擎天崗環形步道因位於水牛棲息區域範圍內，除中央步道設圍欄可供通行外，其他路段現階段仍暫為封閉。（示意圖／記者彭懷玉攝

陽管處建議，旅客可先進遊客服務站了解擎天崗的古往今來及遊憩資訊。走出站外，如有推輪椅或娃娃車，可往停車場旁的無障礙坡道上行至上平台，這裡有草坪、眺景平台與涼亭，也可到最新完成的草原入口眺景平台，就近欣賞擎天崗草原風光。續行中央步道進入草原區，運氣好的話，可近距離看到水牛漫步吃草，但請至第一眺景點請折返。

▲擎天崗中央步道於108年8月31日重新開放。（圖／陽明山國家公園管理提供）

▲擎天崗中央步道重新開放區域。（圖／陽明山國家公園管理提供，下圖同）

因部分區域封閉，相關改道資訊如下：
擎天崗遊客服務站→日人路→金包里大路（魚路古道）
擎天崗遊客服務站→日人路→金包里大路（向上）→城門→頂山－石梯嶺步道
絹絲瀑布步道與冷擎步道叉路口（往擎天崗遊客服務站方向）→擎天崗
內雙溪古道、瑪礁古道及內寮古道等依現場牌示向東北銜接到頂山－石梯嶺步道→城門→金包里大路→日人路→擎天崗

▲擎天崗中央步道於108年8月31日重新開放。（圖／陽明山國家公園管理提供）

▲擎天崗草原封閉區域及步道路線示意圖。

陽管處提醒旅客，請勿翻越圍欄進入野化水牛棲息區域及施工區域，與牛隻需保持距離以策安全，封閉區域與舊有步道銜接處已設圍欄或刺鐵絲圍籬及警告牌示，請勿闖入。此外，頂山-石梯嶺步道之石梯嶺草坪設有3組避牛樁，如遭水牛追逐時請善用避牛樁躲避。
 

關鍵字： 台北市旅遊 陽明山 陽明山國家公園 擎天崗 擎天崗水牛 擎天崗中央步道

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

推薦閱讀

古早味潤餅　秘方「鴨蛋酥」超好吃

擎天崗草原中央步道重新開放了！

多利安逼近　超清晰眼牆照曝光

痛到哭！醫揭「4大經痛體質」：吃這些有效

天天客滿！台中招牌涼麵必加辣芥末

訂好了沒？盤點全台5間「0元住宿」

桃園馬村市集　推出7個主題活動

祥富水產中壢SOGO店9/2試營運

7年的宅涮涮鍋10/24與大家說再見

綠香蕉易便祕！專家曝8食物更塞腸道

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台「0元住宿」懶人包

美食社團嗆「不付300就關店」

宜蘭民宿推免費包棟　12月名額將開搶

南投縣民9月免費住泰雅渡假村

台版HARBS！宜蘭千層蛋糕只要160元

來一場與玫瑰的邂逅！大片庭園超好拍

「史努比快閃店」就在新光三越

祥富水產中壢SOGO店9/2試營運

7年的宅涮涮鍋10/24與大家說再見

吃火鍋唱卡拉OK！超浮誇包廂在五股

熱門行程

最新新聞更多

古早味潤餅　秘方「鴨蛋酥」超好吃

擎天崗草原中央步道重新開放了！

多利安逼近　超清晰眼牆照曝光

痛到哭！醫揭「4大經痛體質」：吃這些..

天天客滿！台中招牌涼麵必加辣芥末

訂好了沒？盤點全台5間「0元住宿」

桃園馬村市集　推出7個主題活動

祥富水產中壢SOGO店9/2試營運

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366