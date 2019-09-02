擎天崗中央步道終於開放了！2階段採「人、牛分離」管理

▲擎天崗草原中央步道將採「人、牛分離」的方式管理。（圖／翻攝陽明山國家公園fb）

記者彭懷玉／台北報導

事隔一年，擎天崗草原中央步道終於重新開放了！去年8月相繼發生野化水牛撞人事件，為維護安全，陽明山國家管理處將擎天崗草原將採「人、牛分離」的方式管理，中央步道及休憩草坪將分兩階段開放，讓旅客能以輕鬆的心情欣賞牛群漫步草原的景緻。

▲事隔一年，擎天崗草原中央步道終於重新開放了。（示意圖／記者彭懷玉攝）

陽明山國家管理處表示，中央步道及休憩草坪將分期開放，8月31日先行開放250公尺至第一眺景點，9月底完工後開放全段步道，後續第2階段工程將施作第一休憩草坪與第二休憩草坪之圈圍圍欄，兩區草坪將輪流提供野化水牛吃草或遊客休憩使用。原擎天崗環形步道因位於水牛棲息區域範圍內，除中央步道設圍欄可供通行外，其他路段現階段仍暫為封閉。

▲原擎天崗環形步道因位於水牛棲息區域範圍內，除中央步道設圍欄可供通行外，其他路段現階段仍暫為封閉。（示意圖／記者彭懷玉攝）

陽管處建議，旅客可先進遊客服務站了解擎天崗的古往今來及遊憩資訊。走出站外，如有推輪椅或娃娃車，可往停車場旁的無障礙坡道上行至上平台，這裡有草坪、眺景平台與涼亭，也可到最新完成的草原入口眺景平台，就近欣賞擎天崗草原風光。續行中央步道進入草原區，運氣好的話，可近距離看到水牛漫步吃草，但請至第一眺景點請折返。

▲擎天崗中央步道重新開放區域。（圖／陽明山國家公園管理提供，下圖同）

因部分區域封閉，相關改道資訊如下：

擎天崗遊客服務站→日人路→金包里大路（魚路古道）

擎天崗遊客服務站→日人路→金包里大路（向上）→城門→頂山－石梯嶺步道

絹絲瀑布步道與冷擎步道叉路口（往擎天崗遊客服務站方向）→擎天崗

內雙溪古道、瑪礁古道及內寮古道等依現場牌示向東北銜接到頂山－石梯嶺步道→城門→金包里大路→日人路→擎天崗

▲擎天崗草原封閉區域及步道路線示意圖。

陽管處提醒旅客，請勿翻越圍欄進入野化水牛棲息區域及施工區域，與牛隻需保持距離以策安全，封閉區域與舊有步道銜接處已設圍欄或刺鐵絲圍籬及警告牌示，請勿闖入。此外，頂山-石梯嶺步道之石梯嶺草坪設有3組避牛樁，如遭水牛追逐時請善用避牛樁躲避。

