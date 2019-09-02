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桃園第二家　祥富水產火鍋超市中壢SOGO店9/2試營運

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▲祥富水產火鍋超市即將進駐中壢，上圖為桃園家樂福經國店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

首創火鍋超市新型態的祥富水產最近持續展店，繼高雄夢時代之後，祥富水產要開出桃園第二家店，地點就在中壢SOGO店，9月2日開始試營運，中壢火鍋控可以準備先衝一波。

祥富水產火鍋超市2018年11月正式進軍桃園地區，地點就在桃園家樂福經國店，座位數有120位，而中壢SOGO店則是桃園區第二家祥富水產門市。


▲祥富水產二代店的設計為強調新鮮直送，首度引進四座活海鮮展示櫃。（圖／高雄夢時代提供）

另外，祥富水產二代店型的首發店前進高雄夢時代！高雄夢時代瞄準深夜商機，投入逾億元進行「時代光廊」區域改裝，將集結餐飲與娛樂業種，其中首創火鍋超市新型態的祥富水產進駐高雄夢時代，7月31日下午5點正式開幕，營業時間11:00~隔日凌晨2：00，高雄的夜貓子又多了一個可以填飽肚子的地方。

祥富水產二代店的設計為強調新鮮直送，首度引進四座活海鮮展示櫃，龍蝦、龍虎斑、海戰車、黑盤鮑等活海鮮，現點現撈，再由專業廚師在開放式廚房直接分切、烹煮，讓消費者看的到所有的食材處理流程，安心地享用每一種選購的食材。

首創火鍋超市新型態的祥富水產，食材排放整齊讓客人挑，每種食材的品名、重量及價格都標示清楚，供應上百種食材讓消費者選購，品名、重量及價格都標示清楚，想吃什麼、想吃多少都可以自己控制，而且只收鍋底費30元。時令海鮮由母公司位於前鎮漁港的船隊新鮮直送，提供給消費者的食材不僅新鮮看得到，省下來給盤商的利潤，也直接回饋給消費者反應在價格上。

關鍵字： 美食情報 祥富水產

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