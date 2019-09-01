秋冬旅遊補助開跑！全台「0元住宿」懶人包　搶到請假也要去



▲城市商旅及Hotel papa whale。（圖／海霸王企業集團提供）

記者黃士原／台北報導

交通部觀光局為刺激觀光，「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫獎助內容」9月1日起開始實施，針對自由行旅客推出秋冬旅遊補助專案，周日至周五平日入住，每人可享一次補助，每房補助一千元，各大飯店紛紛祭出加碼優惠，不少小資價商旅、民宿補助完住房只要0元，《ETtodat新聞雲》整理出目前已經推出的0元住宿讓大家參考看看。



▲南投縣民9月份2人成行，持身分證入住泰雅渡假村免費。（圖／泰雅渡假村提供）

泰雅渡假村

配合交通部觀光局2019 秋冬國旅補助計畫，泰雅渡假村祭出9月份南投縣民2人成行、平日住宿「免費」活動，只要致電預定，並符合秋冬國旅補助資格，入住時提供身分證就能免費入住泰雅渡假村。



▲嘉義行藝文旅9月加碼推出抽獎活動，民眾有機會抽中0元大獎。（圖／嘉義行藝文旅提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

嘉義行藝文旅

嘉義行藝文旅也搭配推出9月加碼活動，只要民眾在期間內入住行藝文旅，每間房間即可享有一次抽獎活動，民眾若是手氣夠好就能抽到0元住宿費的大獎，其他還有99元和299元等等獎項。另外，飯店也有提供免費早餐、咖啡和點心，讓民眾住得舒服、吃得飽又不傷荷包。



▲城市商旅及Hotel papa whale秋冬補助睡一晚商旅0元。（圖／海霸王企業集團提供）

城市商旅

海霸王企業集團旗下飯店城市商旅及Hotel papa whale配合政府專案，9月至12月推出「享補助0元入住暖冬住宿專案」，每房只要1000元，再享補助1000元，0元即可入住簡約工業風房型。另外，每間飯店每日限量三間雙人房優惠，即日起開放預訂，專案優惠入住時間為9月1日至12月31日止，建議旅客旅遊補助正式上線時要手刀訂房，補助款額滿為止。



▲台東高野大飯店。（圖／翻攝自知本高野大飯店臉書專頁）

台東高野大飯店

台東高野大飯店配合補助更進一步推出住宿優惠，從9月1日起至12月31日為止，只要身分證有V，或身分證戶籍、地址在台東，3個條件只要符合其中一項，就可享免費入住，每個身分證號限用1次。



▲娜路彎會館。（圖／翻攝自娜路彎會館官網）

台東娜路彎集團

台東娜路彎集團從9月1日起至12月31日為止，只要二人同行每人購買早餐吃到飽199元，就可享免費入住娜路彎會館，限電話訂房才能享有此優惠。娜路彎集團表示，要享有此優惠，旅客必須先上交通部觀光局的秋冬遊補助官網登錄，上傳身分證文件，之後再打電話訂房，就可以享有此優惠，限用9月1日起至12月31日期間的週日至週五平日時段。



▲台中悅河精品旅館推出超殺住房優惠，雙人房0元，每人只需要支付99元早餐費就能入住。（圖／記者湯興漢攝）

台中悅河精品旅館

台中悅河精品旅館推出「0元方案」，每房最多2人入住、訂完為止，適用所有符合觀光局2019秋冬補助的民眾；另外，如果你還沒用過秋冬補助方案，並在周一至周四入住悅河，只需付99元早餐費就能入住原價快2千元的悅品雙人房，4人房也只要999元還含4客早餐，趕快安排放假來台中玩一波吧！



▲宜蘭DOMO民宿響應秋冬遊補助，推出8人以上入住三天兩夜房價全部免費。（圖／DOMO集團提供）

宜蘭DOMO民宿

DOMO旅宿集團9月1日起至12月31日為止，凡8位以上入住宜蘭DOMO民宿三天兩夜，房價全部免費。不過，DOMO集團表示，由於活動報名熱烈，目前9-11月住宿名額已經額滿，12月的房間將於9月2日11:00前開放，要完成報名需先加入官方Line帳號。