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機會又來了！宜蘭超狂民宿「湊8人包棟房價全免」　12月名額9/2開搶

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▲▼宜蘭DOMO民宿。（圖／DOMO集團提供）

▲宜蘭DOMO民宿響應秋冬遊補助，推出8人以上入住三天兩夜房價全部免費。（圖／DOMO集團提供）

記者賴文萱／台北報導

響應觀光局秋冬遊補助，DOMO旅宿集團日前宣布，從9月1日起至12月31日為止，凡8位以上入住宜蘭DOMO民宿三天兩夜，房價全部免費，開放報名後，9-11月住宿名額全數額滿。12月的房間將於9月2日11:00正式開放，有興趣的民眾可密切注意訂房系統狀態。

DOMO集團從9月1日起至12月31日為止，推出凡8位以上旅客於周日至周五期間入住宜蘭DOMO民宿三天兩夜，所有人房價全免專案，在公布消息後，24小時內名額就被秒殺。不過，沒搶到的民眾還有機會，DOMO集團表示，12月的訂房將於9月2日上午11點開放預訂。

DOMO集團表示，優惠名額需加入DoMo民泊官方Line @domo申請報名，若未報名直接官網預訂將按照一般訂房處理，恕不受理電話報名。

▲▼宜蘭DOMO民宿。（圖／DOMO集團提供）

▲▼宜蘭DOMO民宿。（圖／DOMO集團提供）

▲▼宜蘭DOMO民宿。（圖／DOMO集團提供）

▲宜蘭DOMO民宿外觀及房間。（圖／DOMO集團提供）

DOMO集團為行政院國發基金入資的跨國連鎖旅宿集團，位於宜蘭縣員山鄉的「宜蘭DOMO民宿」，於去年獲選為交通部觀光局「好客民宿」標章，附近只要5分鐘車程就能到宜蘭傳統藝術中心、羅東運動公園，15分鐘就能到冬山河，都是宜蘭代表景點。

宜蘭DOMO民宿
地址：宜蘭縣員山鄉深洲路52號
訂房請洽DOMO民宿官網或臉書

關鍵字： 宜蘭民宿 秋冬遊補助 宜蘭DOMO民宿

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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