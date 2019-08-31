集結近百道菜　天成飯店集團新宴席可以自己選菜色



▲天成飯店集團新宴席料理可以自己選。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報

搶攻聚會商機，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成飯店TICC世貿會館共同推出「饗聚宴席」，融三家飯店特色及融合中西烹調手法，而且消費者可以從上百道料理中挑選自己喜愛的菜色。

饗聚宴席菜單一共分為七大類別，從迎賓風味集24道任選6道、豪華美饌8選1道、特色美饌8選2道、湯品6選1道、甜湯2選1道、法式甜點集與季節鮮果，總共13道菜色，台北天成大飯店每桌11,000元+10%起；天成大飯店TICC世貿會館每桌12,000元+10%起；台北花園大酒店每桌13,000元+10%起。





▲美國特選戰斧排。（圖／天成飯店集團提供）





▲干醬焗波士頓龍蝦。（圖／天成飯店集團提供）



值得一提的是，饗聚宴席還可以吃到三館不同之招牌菜色，如台北天成大飯店的「干醬焗波士頓龍蝦」、台北花園大酒店結合旗下PrimeOne牛排館擅長之西式料理推出「美國特選戰斧排」、天成大飯店TICC世貿會館澎湃美味的「西班牙龍蝦海鮮飯」。湯品還有「金華濃湯燉全雞」，以老母雞、金華火腿、上肉吊製的上湯，搭配3斤重的新鮮仿仔土雞，熬燉2小時而成。

天成飯店集團全新「饗聚宴席」，建議提前7日來電預訂。





▲金華濃湯燉全雞。（圖／天成飯店集團提供）