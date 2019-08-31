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和胡迪還是史努比一起睡？日本迪士尼、環球將推新主題飯店

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▲▼東京迪士尼樂園灰姑娘城堡,仙杜瑞拉城堡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京迪士尼樂園預計將在2021開幕第5間主題飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃凱翊／綜合報導

喜歡《玩具總動員》的朋友注意！東京迪士尼將打造全新「玩具總動員主題飯店」，飯店預計將有600多間房間，其中還會有「安迪主題房」，整體房價將比其他迪士尼飯店訂價還低，預計將在2021開幕營運。

東京迪士尼目前共有4間飯店，分別是海洋觀海景大飯店、大使大飯店、樂祥飯店以及樂園大飯店。此次預備將在園區內的單軌列車車站旁開設第五間「玩具總動員主題飯店」，預計將耗資315億元。

在整體設計概念方面，從飯店外觀到內部中庭，都將再現《玩具總動員》中的玩具世界，包括伍迪、巴斯光年等重要角色都會現身於飯店內，更會打造一間「安迪主題房」，雖然目前尚未公布詳細設計細節，但粉絲彷彿可以成為安迪一般，住進滿滿玩具的房間中，和伍迪與巴斯光年共眠。

《玩具總動員3》。（圖／《玩具總動員3》劇照）

▲飯店中將會打造「胡迪主題房」。（圖／《玩具總動員3》劇照）

玩具總動員飯店將是東京迪士尼第5間迪士尼飯店，搭配屆時東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋將推出的全新主題園區與與設施，目標訂於2021年開幕營運。

除了東京迪士尼將開設新飯店之外，日本環球影城也搶在今(2019)年11月將開幕第8間飯店LIBER HOTEL，飯店內將打造史努比、侏儸紀世界、芝麻街等4大主題房型，從即日起開放預約。

在客房方面，LIBER HOTEL除了提供一般房型外，更打造4種主題房型，包括以暗色系為主的「花生漫畫爵士房」、繽紛可愛的「史努比小屋房」、宛如置身樹林中的「侏儸紀世界主題房」，還有可以睡進大嘴巴裡的「芝麻街主題房」，每間設計都超可愛，從即日起開放預約。

▲▼日本環球影城LIBER HOTEL。（圖／翻攝自LIBER HOTEL官網）

▲日本環球影城LIBER HOTEL「花生漫畫爵士房」。（圖／翻攝自LIBER HOTEL官網）

▲▼日本環球影城LIBER HOTEL。（圖／翻攝自LIBER HOTEL官網）

▲日本環球影城LIBER HOTEL史努比小屋主題房。（圖／翻攝自LIBER HOTEL官網）

LIBER HOTEL

地址：大阪府大阪市此花区桜島1-1-35
官網：https://hotel-liber.jp/

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關鍵字： 日本旅遊 東京迪士尼樂園 大阪環球影城

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