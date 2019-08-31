一列排開68支啤酒柱！駁二新開幕餐酒館的啤酒吧台全台最壯觀



▲全台最壯觀的啤酒吧台！駁二新開幕餐酒館的啤酒柱多達68支。（圖／取自細酌牛飲餐酒館臉書粉專）



記者黃士原／台北報導

位於駁二藝術特區C11倉庫，緊鄰大義公園的「細酌牛飲餐酒館」8月31日正式開幕。以比利時精釀餐酒文化為特色的細酌牛飲，一進門最吸睛的是16公尺長的吧台上一列排開的68支啤酒柱，是全台最壯觀的啤酒吧台，另外還有一大面冰箱牆內350支不同款的精選得獎瓶裝啤酒。



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細酌牛飲餐酒館創辦人牛治華董事長表示，自2017年第一次到駁二，就愛上了這一塊都市祕境，他特別偏愛駁二大義倉庫建築群深處，緊鄰港邊卻又迎向一片無盡綠意大義公園的C11倉庫，從那一刻起便開始規劃細酌牛飲餐酒館。細酌牛飲斥資7000萬打造180坪旗艦店空間，預計在年底前，駁二店內將有500種不同品牌的啤酒。





▲16公尺長的吧台上一列排開的68支啤酒柱。（圖／取自細酌牛飲餐酒館臉書粉專）

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為了貼近高雄港區樂活休憩氛圍，在精釀啤酒文化外，引入體育運動能量，店內設有16台65吋4k電視及5台100吋投影屏幕，讓消費者可以一面暢飲啤酒，一面為各類賽事加油。

牛治華本業為國際海運，因為喜歡比利時釀酒文化而拓展這個區塊的事業版圖。牛治華表示，三十多年前到比利時作生意，發現這世界上竟然有充滿穀香、花香、蜂蜜香的啤酒，不同於台灣過去帶有苦味的大麥啤酒，便決定引進台灣。牛治華為了將優質精釀啤酒引進台灣，於比利時布魯塞爾設立貿易部，對於啤酒品牌嚴格檢視，篩選標準除了必須是在世界啤酒大賽中得獎外，啤酒原料更須確保沒有化學物質添加。





▲一大面冰箱牆內350支不同款的精選得獎瓶裝啤酒。（圖／細酌牛飲餐酒館提供）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。





▲餐點之一。（圖／細酌牛飲餐酒館提供）



細酌牛飲餐酒館Beer Talk Cafe & Bar



營業時間 : 每日10:00-24:00

地址：駁二藝術特區 大義區C11-2倉庫