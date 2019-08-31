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只有兩天！88隻66公分高的柴犬公仔快閃華山劇場草坪

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▲柴犬控必去！88隻柴犬柴犬公仔快閃華山劇場草坪二天。（圖／記者黃士原攝）
▲88隻柴犬柴犬公仔快閃華山劇場草坪二天。

記者黃士原／台北報導、攝影

行動短影音平台 TikTok攜手韓國超人氣柴犬組合SHIRO&MARO，今明兩日在華山文創園區舉辦「夏日派對 X SHIRO＆MARO」，88隻66公分高的立體柴犬公仔現身華山劇場草坪，活動只鵲8月31日至9月 1日短短兩天，柴犬控一定要把握時間來朝聖。

▲柴犬控必去！88隻柴犬柴犬公仔快閃華山劇場草坪二天。（圖／記者黃士原攝）
▲可愛的超萌柴犬公仔。

▲柴犬控必去！88隻柴犬柴犬公仔快閃華山劇場草坪二天。（圖／記者黃士原攝）
▲衝浪的柴犬。

▲柴犬控必去！88隻柴犬柴犬公仔快閃華山劇場草坪二天。（圖／記者黃士原攝）
▲草坪上做日光浴的柴犬。

深受韓國年輕人喜愛的柴犬組合SHIRO&MARO，因其療癒可愛形象在韓國擁有不少死忠粉絲，此次來台是SHIRO＆MARO亞洲巡迴第一站，除了88隻超萌公仔在草地露營外，還有身高2米巨型柴犬人偶不定時出現跟大家見面。夏日派對現場還設有露營帳棚，有3個帳棚可以進去拍照。

▲柴犬控必去！88隻柴犬柴犬公仔快閃華山劇場草坪二天。（圖／記者黃士原攝）
▲夏日派對現場還設有露營帳棚，有3個帳棚可以進去拍照。

▲柴犬控必去！88隻柴犬柴犬公仔快閃華山劇場草坪二天。（圖／記者黃士原攝）
▲柴犬本丸也來跟柴犬公仔玩。

▲柴犬控必去！88隻柴犬柴犬公仔快閃華山劇場草坪二天。（圖／記者黃士原攝）
▲柴犬本丸也來跟柴犬公合照。

▲柴犬控必去！88隻柴犬柴犬公仔快閃華山劇場草坪二天。（圖／記者黃士原攝）
▲黑柴NAKO，（設計旁白：太陽好大喔）。

現場有許多攤位，其中還有SHIRO＆MARO快閃店，台灣粉絲可以不用到韓國就買到SHIRO＆MARO超可愛周邊商品。

民眾下載TikTok App就可以進場跟88隻66公分高的立體柴犬公拍照，活動也推出早鳥限量好禮，每日前88名入場者，即有機會獲得超可愛限量好禮。

▲柴犬控必去！88隻柴犬柴犬公仔快閃華山劇場草坪二天。（圖／記者黃士原攝）
▲身高2米巨型柴犬人偶不定時出現跟大家見面。

夏日派對 X SHIRO＆MARO地點：華山1914文化創意產業園區華山劇場（台北市中正區八德路一段1號）

關鍵字： 旅遊情報 柴犬

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