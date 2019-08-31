不怕東區商圈萎縮　五月天阿信StayReal Café創始店重新開幕



▲StayReal Café新忠孝店重新開幕。（圖／StayReal Café提供，以下同）



記者黃士原／台北報導

台北東區人潮衰退，不少餐廳選擇歇業或轉戰其他地區，不過由五月天阿信和知名藝術家不二良打造的StayReal Café，將第一家台北東區創始店全新升級2.0，並且在8月31日重新開幕。

由五月天阿信和知名藝術家不二良自2011年於台北東區後巷跨界打造第一間StayReal Café開啟了咖啡夢，目前咖啡版圖遍及亞洲已有6間門市，而StayReal Café東區創始店在重新開幕後，大改了原有的復古澄黃風格，變成明亮輕奢北歐風的全新視覺，更有數隻藝術品般的純白鼠小小公仔們，進駐咖啡店內陪入鏡陪喝咖啡。





▲StayReal Café東區創始店在重新開幕後，大改了原有的復古澄黃風格，變成明亮輕奢北歐風的全新視覺。





▲數隻藝術品般的純白鼠小小公仔們，進駐咖啡店內陪入鏡陪喝咖啡。

此外，除了StayReal Café向來招牌甜點--花朵鬆餅系列有全新口味外，還獨家研發2.0版本拍照最吸睛超Q的泡泡鬆餅、與在地特色麵館獨家合作的豆乳麵、全新口味凍星砂等繽紛吸睛的特製餐點。開幕期間，只要消費即可加購限量的「頑皮鼠小小造型杯套」。





▲獨家合作嘉義蔬食麵館「小有名堂」推出特製豆乳麵。





▲凍星砂系列。





▲泡泡鬆餅系列。



特別打造印有專屬字樣的造型泡泡鬆餅，搭配各式特製口味，繽紛吸睛的外表將成為少女們最佳拍照打卡甜點，全新口味「莓好提拉米蘇泡泡鬆餅」上市，以馬斯卡邦尼奶酪、義式濃縮咖啡特調的提拉米蘇奶霜每日新鮮製作。至於黑糖珍珠奶茶泡泡鬆餅首次加入特選焙茶冰淇淋，與自製奶茶乳霜與Q彈黑糖珍珠完美結合，再搭配現烤口感外酥內軟的泡泡鬆餅，是年度吸睛華麗甜品。

另外，StayReal Café首次與嘉義名店「小有名堂」合作，以赤、白味增搭配豆乳精心熬製獨特湯頭，再加上自製滷豆皮、筍乾與各式配菜組合，喜歡辣味的吃貨們更有微麻的川辣口味豆乳麵與四川擔擔麵可選擇。

《StayReal Café 新忠孝店》

地址：台北市敦化南路一段177巷14號1樓

電話: 02-2731-8011