你訂好了沒？盤點全台5間超狂「0元住宿」　就連包棟也免費



▲宜蘭DOMO民宿推出8人以上入住三天兩夜「房價全部免費」的優惠活動。（圖／DOMO集團提供）



記者周姈姈／綜合報導

你訂好了沒？秋冬補助自9月1日開跑，《ETtoday旅遊雲》就整理5間搭配秋冬補助專案推出「0元住宿」的超狂旅店，其中宜蘭有一家民宿，只要8人以上入住三天兩夜包棟，房價就全部免費；另外，嘉義也有一間旅店推出抽獎活動，最大獎為0元住宿費，民眾趕快把握機會省荷包出去玩吧！

5間推出「0元住宿」的旅店：

1.台東高野大飯店

台東高野大飯店配合補助進一步推出0住宿優惠，從9月1日起至12月31日為止，只要身分證有V，或身分證戶籍、地址在台東，3個條件只要符合其中一項，就可享免費入住，每個身分證號限用1次。

高野大飯店提醒民眾，若想享受此優惠，必須先上秋冬旅遊補助網站登錄，並上傳身分證文件圖檔，再透過電話或高野大飯店官網預約，才能適用此優惠。高野大飯店也提醒，由於飯店提倡環保，客房並不提供毛巾、牙刷、肥皂、梳子、刮鬍刀等備品。



▲只要身分證有V，或身分證戶籍、地址在台東，只要符合一項，就可免費入住台東高野大飯店。（圖／翻攝自知本高野大飯店臉書專頁）



地址：台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30-2號

電話：08－9515005

2.台東娜路彎會館

台東娜路彎集團從9月1日起至12月31日為止，只要二人同行每人購買早餐吃到飽199元，就可享免費入住娜路彎會館，限電話訂房才能享有此優惠。

娜路彎集團表示，要享有此優惠，旅客必須先上交通部觀光局的秋冬遊補助官網登錄，上傳身分證文件，之後再打電話訂房，就可以享有此優惠，限用9月1日起至12月31日期間的週日至週五平日時段。



▲娜路彎會館限定電話訂房才能享受相關優惠。（圖／翻攝自娜路彎會館官網）



地址：台東縣台東市連航路66號

電話：08－9239666

3.台中悅河精品旅館

台中悅河精品旅館也推出「0元方案」，每房最多2人入住、訂完為止，適用所有符合觀光局2019秋冬補助的民眾；另外，如果你還沒用過秋冬補助方案，並在周一至周四入住悅河，只需付99元早餐費就能入住原價快2千元的悅品雙人房，4人房也只要999元還含4客早餐，趕快安排放假來台中玩一波吧！



▲周一至周四期間入住悅河，付99元就能入住原價快2千元的悅品雙人房。（圖／台中悅河精品旅館提供）



地址：台中市西屯區經貿路488號

電話：04－24258877

4.宜蘭DOMO民宿

DOMO旅宿集團自9月1日起至12月31日為止，凡8位以上入住宜蘭DOMO民宿三天兩夜，房價全部免費。不過，DOMO集團表示，由於活動報名熱烈，目前9～11月住宿名額已經額滿，12月的房間將於9月2日11:00前開放，要完成報名需先加入官方Line帳號。



▲宜蘭DOMO民宿的12月房間將在9月2日11點前開放住宿民額。（圖／DOMO集團提供）



地址：宜蘭縣員山鄉深洲路52號

訂房請洽DOMO民宿官網或臉書

5.嘉義行藝文旅

自己的房價自己抽！嘉義行藝文旅搭配秋冬補助專案加碼推出9月抽獎活動，只要民眾在活動期間（9/1-9/30）入住，不限房型每個房間都可享有一次抽獎活動，最大獎為0元住宿費，其他還有99元和299元等等獎項。

另外，行藝文旅也有提供免費早餐、咖啡和點心，讓民眾能住得舒服和吃得滿足，一點都不傷荷包！



▲入住行藝文旅就可免費享用早餐、咖啡和點心。（圖／嘉義行藝文旅提供）



地址：600嘉義市西區永和里仁愛路345號

電話：05－2283399