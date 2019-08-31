南投縣民有福了！9月份持身分證「免費」入住泰雅渡假村

▲南投縣民9月份2人成行，持身分證入住泰雅渡假村免費。（圖／泰雅渡假村提供）

記者白珈陽／南投報導

好康來了！配合交通部觀光局2019 秋冬國旅補助計畫，泰雅渡假村祭出9月份南投縣民2人成行、平日住宿「免費」活動，只要致電預定，並符合秋冬國旅補助資格，入住時提供身分證就能免費入住泰雅渡假村！

泰雅渡假村經理李浩瑋指出，泰雅渡假村配合觀光局9月1日起至12月31日的秋冬國旅補助計畫，並為回饋南投鄉親，9月份首先推出2人成行免費住宿方案，只要來電預定，且符合補助資格，並在入住時提供身分證明文件審核無誤後，就可免費入住泰雅渡假村！

泰雅渡假村森林小木屋，整個木屋以原木打造，世外桃源般的森林浴，彷彿沉浸在大自然的洗禮， 讓人完全忘卻塵世的喧擾，座落在綠意之中，住在裡頭猶如在森林之中吸取芬多精，相當的享受。

入住期間，更可暢遊園區，欣賞原住民歌舞表演、挑戰海拔高達500公尺驚險刺激的天空步道；並有泰雅渡假村知名的泰雅文物館，遊客可深入了解泰雅族的歷史文化。玩累了，可享用園區遠近馳名的泰雅溫泉，泰雅溫泉是南投國姓地區唯一取得合法溫泉標章的溫泉，其碳酸氫鈉質對皮膚更有著滋潤效果。

▲高達海拔500公尺的天空步道，讓遊客體驗踩在透明強化玻璃上俯瞰高空的驚險刺激。

▲泰雅溫泉是南投國姓地區唯一取得合法溫泉標章的溫泉，其碳酸氫鈉質對皮膚有著滋潤效果。

另外，園區內也有露營烤肉區，座落在綠意之中，在寬廣的露營烤肉區中抬頭仰望星空，將滿天的星斗及明月盡收眼底；園方也提供烤肉組食材及器材的預定，喜歡大自然生態、夜晚星空的遊客千萬別錯過。

李浩瑋說，2人成行免費入住時間為9月1日起至30日的週日至週五，每個南投縣民身分證字號限用1次，歡迎民眾來泰雅渡假村體驗親近大自然的樂活之旅，詳情優惠資訊請洽 049─2461311。