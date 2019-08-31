被《彼得兔》拯救了的英國有錢人後花園！漫步湖區最美角落

▲英國湖區是當地人的避暑勝地。（圖／凱莉給點力提供，下同，請勿隨意翻攝）

文／凱莉給點力

英國湖區國家公園（Lake District National Park）是當地知名的渡假避暑勝地，一提到湖區，立刻就會讓人聯想到疊翠起伏的山巒、餘波盪漾的湖水、大片的碧綠草地、適合健行踏青的森林小徑和一棟棟小巧可愛的鄉間小屋。前一篇《鎖住百年美景！英國最浪漫渡假勝地 漫步湖畔享受田園時光》，介紹了周邊幾個必訪的小鎮，在旅途的第二天，我們在湖區尋找當年寫下《彼得兔》的作者波特小姐的身影。

先複習一下我們在湖區兩天一夜的大致行程：

第一天：從Glasgow出發搭火車到Oxenholme→轉車到Windermere→Ambleside→Grasmere→回到Windermere住B&B

第二天：Windermere→Bowness→Ferry House→Hill top→Hawkshead→回到Windermere搭車

許多亞洲人（尤其是日本人）來到湖區，一定都會到彼得兔博物館或是作者波特小姐的故居造訪，因為這裡就是《彼得兔》系列故事的誕生地。這隻小兔子從1902年誕生後，歷經了一百多年的歲月，依然受到許多大小朋友的熱愛，幾乎全英國的小朋友都是看著《彼得兔》的故事長大的。

▲▼許多人到了湖區，就是想實際看見彼得兔故事中的風景。圖為位於Windermere的彼得兔博物館。（圖／快樂雲提供）

作者兼插畫家碧雅翠絲．波特（Helen Beatrix Potter）原本只是在寫給朋友的信中講述了四隻兔子的故事，到後來逐漸寫成了《彼得兔》，書中精簡的文字與精美的插畫（全都是由她本人自己繪畫出來的！），讓這個故事更加經典。而繪本中美麗的鄉村風光，便是以湖區美景為靈感而生的。

現在我們能看到跟一百多年前差不多的湖區風光，其中大功臣之一就是波特小姐！當年她從倫敦來到湖區旅行時，一眼就愛上了這片湖光山色，但當時正值英國的工業革命時期，許多地方的小農場受到工業化影響，不是改建成了重工廠就是被賣給財團，全國上下都出現大規模的墾伐林地。

▲這麼美的湖光山色原本可能全被工業革命開發取代。（圖／快樂雲提供）

波特小姐不忍心湖區也受到工業化的影響，當時她創作的《彼得兔》已成為家喻戶曉的故事，她也擁有了收入頗觀的版稅，便將這筆收入拿來和財團搶土地，大量高價收購了湖區週邊的土地和農場，並一直堅持維持低度開發，不破壞大自然美麗風景。

一直到波特小姐去世前，她將名下的16個農場和將近4000英畝的土地湖泊全都捐贈給了英國國家名勝古蹟信託機構（National Trust），並留下但書要求不得過度開發，才能讓100多年後的我們，還能看見當初激發她創造出《彼得兔》的鄉村美景。

▲波特小姐用她的版稅守護了這一大片珍貴的自然資源。（圖／快樂雲提供）

從Bowness搭船約15分鐘可以抵達Ferry house，上岸後再轉搭公車穿梭在鄉間小路上可以直達Hill Top，這片農莊當初便是波特小姐居住的故居，房子轉角的郵筒或路邊的石牆都曾經出現在繪本中，只要10鎊就能進到波特小姐的故居參觀。

▲從Bowness可買搭船＋公車到Hill Top的單程票或來回票，單趟每人6.65鎊。

▲村莊道路轉角的郵筒，就是故事中彼得兔寄信的郵筒，你認出來了嗎？（圖／快樂雲提供）

▲波特小姐的故居和花園開放售票參觀。

故居裡完整保存著當年波特小姐在此生活起居的用具器皿，也能看見她的刺繡作品與臥室擺設，在這裡都能深深感覺到一種書卷氣瀰漫在屋子中，屋內到處都有工作人員，如果想要更加了解波特小姐在這裡生活的故事，只要開口詢問，他們都會很樂意告訴你。

▲▼屋子內完整保存著當年波特小姐生活的家具擺設，有著濃濃的英國鄉村風。

慢慢參觀的話，大約花上20分鐘就能參觀完整棟故居，別急著離開，外面的花園也是波特小姐的創作靈感之一；洞穴裡的小老鼠一家、鵝媽媽、總是想偷摘胡蘿蔔的彼得兔，只要一眨眼，都彷彿能看見他們從花園中一竄而過。

▲Hill Top村莊一角。

感謝彼得兔，讓湖區依舊停留在當年那個尚未工業化的年代，在這裡不論隨處挑哪一個角落坐下，都能夠靜靜地欣賞眼前美如畫的風景一個下午，湖畔詩人華茲華斯就曾如此形容湖區，「我不知道還有什麼別的地方能在如此狹窄的範圍內，在光影的幻化之中，展示出如此壯觀優美的景致。」從幾百年前開始，湖區就是英國貴族的避暑勝地，若有機會一定要來這個英國人的避暑勝地悠閒一回。

▲感謝波特小姐，讓我們現在依然能看見和一百多年前一樣，最自然的湖光美景。（圖／快樂雲提供）

波特小姐故居（Beatrix Potter's 17th-century farmhouse）

區域：Hill Top村莊

官網：https://www.nationaltrust.org.uk/hill-top

門票：現場購票，成人每人10鎊，需按照門票上規定時間入場

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凱莉給點力，ETtoday旅遊雲小編，因為喜歡搭飛機而愛上旅行，最愛坐在世界各地的公園裡享受不一樣的城市氣息，標準哈利波特迷，目前的人生最大目標是可以用圖釘貼滿房間內那張世界地圖上的每個角落。