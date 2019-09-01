點評：豪想去啊～～～



▲在浪漫的夜空和閃爍的燈光之下，烤肉的氛圍變得更加不一樣。（圖／薇絲山庭授權提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）



記者周姈姈／綜合報導

中秋節即將到來，你想好要去哪烤肉了嗎？新竹就有間超夯景觀餐廳推出「月光螢火烤肉buffet派對」，現場不僅提供安格斯黑牛肉串、墨西哥香嫩辣雞披薩等等多達10樣餐飲，還能享受和一群人在戶外星空下賞月烤肉的幸福感，更特別的是，店家還會施放煙火，讓今年的中秋節變得更加難忘！



▲星空烤肉趴除了能賞月之外，店家還會施放煙火，超級浪漫。



座落在新竹湖口山上的薇絲山庭，應景即將到來的中秋節在9月13日推出「月光螢火烤肉buffet派對」，現場有專人現烤餐點，民眾不用自己動手就能吃到安格斯黑牛肉串、黑豬手工高粱香腸和墨西哥香嫩辣雞披薩等等多達10樣餐飲，而且店家還會施放煙火，讓民眾能邊賞月邊賞煙火，還能滿足味蕾。



▲店家提供多達10種餐飲，還吃得到香烤安格斯黑牛肉串、沙拉和披薩等等美食。





▲民眾不需要自己動手烤肉，現場有專人負責烤食材。



不過如果月光螢火烤肉buffet派對活動當天下雨，就會改到室內用餐，入園時會收取每人100元門票，可以選擇折抵快拍明星夢門票、其他餐飲費用或是至櫃檯退回現金100元，不能攜帶寵物和外食。



▲星空烤肉趴活動當天若是下雨，就會改至室內用餐。



另外，在薇絲山庭不只可以吃飽，還可以拍一堆美照！店家在戶外大草坪上打造了粉紅教堂和水池等等11處造景，還為擁有明星夢的人創造「快拍明星夢」，設計了16個夢幻的拍攝空間，其中最夯的就是「粉紅教堂」，精緻的窗花搭配粉色外牆超浪漫，不管是哪個角度都好拍。



▲民眾來這裡除了能用餐之外，還能和超夯的粉紅教堂大拍美照。



薇絲山庭 月光螢火烤肉buffet派對

地址：新竹縣湖口鄉長安路361巷

電話：03-5692939或私訊粉專

營業時間：平日15：00～02：00／例假日11：30～02：00

餐點供應時間：平日15：00～01：30／例假日12：00～01：30

烤肉活動日期、時間：2019/09/13 18：30～20：30

烤肉活動費用：成人每位699元／6～12歲350元／6歲以下免費／入園須收取門票100元