啤酒瑜珈、最有氣質市集　台北當代藝術館「生活風格派對」慶祝18週年

▲台北當代藝術館「生活風格派對」慶祝18週年 ，戶外將有「最有氣質市集」。（圖／Simple Life簡單生活）

記者林育綾／台北報導

「台北當代藝術館」成立至今邁入18年了！為慶祝重要的「成年禮」時刻，當代館舉行夏季大型週末盛宴「Live a Life — MOCA生活風格派對」，號稱「最有氣質市集」邀請多種風格品牌，更引進風靡歐美的「啤酒瑜珈」，首創在美術館裡做瑜珈，還打造戶外花園。活動8/31至9/1日為期2天，融合藝術、品牌、市集、手作、香氛、音樂、美食、瑜珈及街區等元素在當代館舉行。

當代館首次與「Simple Life簡單生活」、國際香氛品牌SABON、大同區公所共同跨界合作，集結40個人氣品牌攤位舉辦生活風格派對，其中SABON將當代館正門口打造一座結合香氛與自然的「戶外花園」，將香氣幻化為浪漫的藝術花藝裝置，民眾現場還可體驗最受好評的沐浴、護膚產品，更可參與限量的串皂手綁花工作坊。

▲台北當代藝術館成立於2001年，今年慶祝18週年。（圖／取自台北當代藝術館官網）



在整體市集的企劃與呈現上，則力邀深受青年愛戴的「Simple Life簡單生活」擔綱策劃執行，包括自製啤酒小酒攤「西城 Taipei West Town」、甜點名店「點點甜甜」、台灣在地編織設計品牌「藺子」等，超夯又話題十足的市集品牌總計40攤，各式可能的生活風格體驗一次到齊，號稱「最有氣質市集」。此外，還可同步欣賞超高人氣的新銳創作樂團「13月終了」、「阿新與他的朋友們」以及「Theseus 忒修斯」的現場LIVE演出。

除了市集與音樂會外，9月1日下午更引進風靡歐美的啤酒瑜珈「秘密之泉Yoga x Beer」，首創在美術館做瑜珈，將啤酒結合瑜珈的另類混搭，讓身體與心靈進行更深層的療癒延展。

而為了歡慶當代館邁入18周年，首度與大同區公所合作策劃舉辦「Moca & Me花漾年華成年禮」，8月31日下午50位和當代館同年誕生的少男少女們，與陪伴他們成長的重要親人總計100人，一起攜手在「百年建築風華與當代前衛創新」的當代館中，迎接最具文藝氣息的18歲成年儀式。更多詳細活動資訊，可至當代館官網或活動網頁查詢。

Live a Life — MOCA生活風格派對

時間：2019/8/31~9/1下午1點至6點

地點：台北當代藝術館１樓大廳、戶外廣場

地址：台北市大同區長安西路39號

活動網頁： https://is.gd/JLrH5Q 、 https://www.mocataipei.org.tw/tw

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