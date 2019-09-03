「北市3.9公頃濕地公園」12月完工！還有2座人工生態浮島

▲永春陂濕地公園預計12月完工。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

北市即將誕生首座生態融合歷史的濕地公園！在人口密集的北市，出現一處盡情享受大自然的環境實屬難得，「永春陂濕地公園」位於繁華的信義區四獸山下，由豹山溪及無名溪供給純淨水源及豐富生態，興建面積約3.9公頃，預計12月完工，屆時民眾又多一處休閒新去處。

▲「永春陂濕地公園」位於繁華的信義區四獸山下，由豹山溪及無名溪供給純淨水源及豐富生態。

台北市大地工程處表示，永春陂濕地公園完成後是北市市區內少數擁有大面積水域的公園，由於鄰近物種豐富的四獸山，自然能夠營造許多動植物的棲息之地，而為了增加園區內水域中的棲息環境，施工期間結合荒野保護協會志工實作課程，打造2座人工生態浮島。

▲永春陂濕地公園完成後是北市市區內少數擁有大面積水域的公園，由於鄰近物種豐富的四獸山，自然能夠營造許多動植物的棲息之地。

大地處科長徐瑞億表示，浮島是水域中獨立的生態系，在生態演替的過程中不易受外界干擾，鳥類、魚類及植物生育可以自由發展，天然浮島的形成是經年累月時間加上空間的精華；而仿自然的人工浮島雖然是藉由外力短時間營造的棲地，但是經過幾次的颱風或天候變化，生命會找到出路，演替產生出最合適永春陂濕地公園的生態，透過學習及研究，是未來濕地維護及生態營造的基石。





▲浮島與陸地的隔絕，陸域型的掠食動物不易侵入，因此自然營造了許多水鳥、蛙類、爬蟲類和昆蟲等水棲動物的棲息地或庇護所。

荒野保護協會陳德鴻老師表示，生態浮島主要有生態棲息、淨化水質、生產農作物、美化景觀及達到護岸的功能，台灣最著名的天然浮島就屬於位於宜蘭的雙連埤，藉由永春陂人工生態浮島製作，讓民眾更了解永續與復育的重要性，由於浮島與陸地的隔絕，陸域型的掠食動物不易侵入，因此自然營造了許多水鳥、蛙類、爬蟲類和昆蟲等水棲動物的棲息地或庇護所。