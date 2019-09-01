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僅1天！「北海岸風箏節」移師石門 揪20對情侶送3300福袋

點評：也太好了吧～～
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▲新北市北海岸國際風箏節。（圖／新北市北海岸國際風箏節提供）

▲「新北市北海岸國際風箏節」9月21日移師石門風箏公園舉辦。（資料照／新北市北海岸國際風箏節提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

「2019新北市北海岸國際風箏節」9月21日移師石門風箏公園舉辦！今年由亞洲國際風箏聯合會領軍，偕同德國、美國、日本、星馬、大陸與台灣等超過20個隊伍、百位風箏好手參加，包括首次來台的德國隊帶來「芝麻街卡通」造型風箏，新加坡則將有小獅王風箏，還有日本隊櫻庭夫婦帶來日本浮世繪風箏，將北海岸的天空點綴地無比壯觀。

▲新北市北海岸國際風箏節。（圖／新北市北海岸國際風箏節提供）

▲今年由亞洲國際風箏聯合會領軍，偕同德國、美國、日本、新加坡、馬來西亞、大陸與台灣等超過20個隊伍、百位風箏好手參加。

「2019新北市北海岸國際風箏節」已邁入第20年，今年風箏節特別以「箏愛北海岸」為概念，設計船舶造型風箏，象徵啟航，再由情侶同步放飛浪漫的愛心風箏，各具特色的造型風箏、軟體風箏、特技風箏齊飛上天，僅此一天。

▲新北市北海岸國際風箏節。（圖／新北市北海岸國際風箏節提供）

▲各具特色的造型風箏、軟體風箏、特技風箏齊飛上天，僅此一天。

新北市政府表示，北海岸向來是新人拍婚紗、情侶間的熱門景點，同時2019有愛你依舊的涵義，將在北海岸天空放飛滿滿的愛心，更邀請20對情侶同場放飛、高喊愛的宣言，參加者還可以拿價值3300元的大福袋。

結合在地的特色店家展出風箏工藝，現場教民眾製作日本風箏，國內的風箏達人也將帶來超過20米的章魚、魟魚等大型海洋系列風箏，以及毛毛蟲、企鵝、藍色小精靈等可愛造型風箏。此外，配合豬年特別企劃「豬事亨通」主題，安排各式各樣的豬造型風箏，分享滿滿的福氣和祝福。

▲新北市北海岸國際風箏節。（圖／新北市北海岸國際風箏節提供）

▲國內的風箏達人也將帶來超過20米的章魚、魟魚等大型海洋系列風箏，以及毛毛蟲、企鵝、藍色小精靈等可愛造型風箏。

​除了精彩的風箏表演外，風箏節活動會場還有「北海岸藝文表演」、「北海岸農特產市集」、「風箏DIY」和「集戳章送紀念品」等活動。

凡參加情侶皆可獲得「箏情意大福袋」，內容包含北海岸love聯盟雙人愛戀午茶組券、邊界驛站美式餐廳餐券、金湧泉泡湯平日券、白沙灣sun family民宿2小時休息券等，總市價高達3,300元，並有機會獲得市價3,000元的「北海岸愛之船雙人住宿券」1份 。

▲新北市北海岸國際風箏節。（圖／新北市北海岸國際風箏節提供）

▲凡參加情侶皆可獲得「箏情意大福袋」，內容包含北海岸love聯盟雙人愛戀午茶組券、邊界驛站美式餐廳餐券、金湧泉泡湯平日券、白沙灣sun family民宿2小時休息券等，總市價高達3,300元。

2019新北市北海岸國際風箏節
地點：石門風箏公園（新北市石門區老梅社區老梅溪旁）
活動網站

關鍵字： 新北市旅遊 石門區旅遊 2019新北市北海岸國際風箏節

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