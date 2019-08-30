直擊／在天使花毯俯瞰花東縱谷！花蓮六十石山金針花進入最美時刻

▲花蓮六十石山忘憂亭下方的金針花海。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／花蓮報導、攝影

8月即將結束，花蓮六十石山金針花海現在進入最美時刻，旅客現在就能登山，走上964驛站的忘憂亭，站在美麗的天使花毯中，俯瞰花東縱谷壯觀景緻，花蓮六十石山與赤柯山金針花季預計將持續至9月中旬為止。

▲六十石山金針花現在正美。（圖／記者蔡玟君攝）

▲天使花毯超好拍。（圖／記者蔡玟君攝）

▲金針花迎著陽光綻放。（圖／記者蔡玟君攝）

雖然今年受到水氣不足影響，導致六十石山開花時間受到影響，但記者於近日實際走上六十石山，隨著山路蜿蜒而上，已可見綠色山坡被金針花染上明亮色彩，吸引許多旅客在花海中猛拍照。

▲站在花海中俯瞰花東縱谷。（圖／記者蔡玟君攝）

▲美麗的金針花怎麼拍都美。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮六十石山金針花預計至9月15日為止。（圖／記者蔡玟君攝）

位於964驛站的忘憂亭旁，更可見金針花宛如瀑布般沿著山坡而下，形成沿途山路最美風景。而隨著石階一路向上，來到忘憂亭處，這裡是六十石山最經典的賞花景點，不僅能看到美麗的金針花海，天氣好時，更能遠眺清楚的花東縱谷景觀，宛如置身明信片般的夢幻美景，是金針花季的此時必看亮點。