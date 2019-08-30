

▲嘉義行藝文旅9月加碼推出抽獎活動，民眾有機會抽中0元大獎。（圖／嘉義行藝文旅提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）



記者周姈姈／綜合報導

自己的房價自己抽！9/1秋冬旅遊補助開跑，嘉義行藝文旅也搭配推出9月加碼活動，只要民眾在期間內入住行藝文旅，每間房間即可享有一次抽獎活動，民眾若是手氣夠好就能抽到0元住宿費的大獎，其他還有99元和299元等等獎項。另外，飯店也有提供免費早餐、咖啡和點心，讓民眾住得舒服、吃得飽又不傷荷包！

「嘉義行藝文旅」提供商務渡假型套房和青年旅館背包客房型，每個房間都有不同的設計風格，而且飯店的地理位置也十分優越，座落在嘉義火車站和文化路夜市附近，不管是交通或是生活機能都非常方便。



▲嘉義行藝文旅提供的房型十分多樣化，每個房間都有不同的風格。



嘉義行藝文旅自9/1開始搭配秋冬旅遊補助推出「歡樂驚喜箱」抽獎活動，只到9/30為止，活動內容為凡是入住行藝文旅，不限任何房型，每日房間數量也無限制，直到補助款額滿為止，每間房間都可享有一次抽獎機會，不得與其他優惠一併使用，最大獎為0元入住，其他還有99元和299元等等獎項，通通有獎。



▲只要入住行藝文旅，每個房間都能享有一次抽獎機會，除了最大獎0元之外，還有99元和299元的獎項。



另外，行藝文旅大廳也有提供免費的咖啡和點心，能讓民眾一入住就先填飽肚子，隔天睡飽起床後就能享受自助式早餐。不過民眾需要注意的是，此抽獎加碼活動需要搭配政府推出的秋冬補助專案，限現場或官網預訂才能享此優惠，背包客房型不適用。



▲只要入住就能享受早餐以及大廳提供的咖啡和點心。





▲9月歡樂驚喜箱抽獎活動。



嘉義行藝文旅Travel Art Inn（原蜻亮點旅店）

地址：600嘉義市西區永和里仁愛路345號

訂房電話：(05)2283399