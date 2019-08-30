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赴日旅遊注意！明年5月起　帶大件行李搭新幹線需事先預約

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▲▼Hello Kitty新幹線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Hello Kitty新幹線。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

新幹線是赴日旅遊重要的鐵路交通工具之一，但JR東海、JR西日本和JR九州三間鐵道公司聯合宣布，從2020年5月起，攜帶大件行李搭乘新幹線需事先預約，若未預約，每件行李會收取1000日圓（約新台幣300元）。而長寬高3邊總和超過251公分的行李箱也禁止帶上新幹線，3間鐵道公司表示，這是因應東京奧運即將到來才決定實施的規定。

▲▼自助旅行，自助遊，自助行，旅客，團體旅客，背包客，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅行，遊客，觀光客。（圖／記者蔡玟君攝）

▲未來帶大件行李搭新幹線需要事前預約。（圖／記者蔡玟君攝）

根據日本媒體報導，從明年5月起，如果要搭乘東海道新幹線、山陽新幹線和九州新幹線的旅客，只要攜帶的行李箱長寬高大小合計超過160公分以上、250公分（含）以下尺寸，都必須事前預約，只要有預約，即可免費帶上新幹線，並有專屬區域放置，若是未預約，每人需收取1000日圓費用。

▲▼Hello Kitty新幹線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲包括東海道新幹線、山陽新幹線和九州新幹線都必須預約。（圖／記者蔡玟君攝）

JR表示，針對160公分以上、250公分（含）以下的特大行李，將利用車廂內最後一排座位後方的空間設置成附鑰匙的「特大行李放置區」，並同時推出「特大行李放置專區+指定席」套票，旅客可以事前購買即等同預約，但旅客若沒買該套票，則每件行李會收取1000日圓（約新台幣300元）。

東海道新幹線、山陽新幹線和九州新幹線覆蓋一半以上日本鐵路路網，由北到南範圍涵蓋東京、橫濱、靜岡、名古屋、大阪、京都、神戶、姬路、岡山、倉敷、廣島、山口、小倉、福岡博多、熊本與鹿兒島，因此從明年5月起，攜帶特大件行李搭乘新幹線的旅客，可要留意JR鐵路新規定。

而擁有北陸新幹線、上越新幹線與東北、山形、秋田新幹線的JR東日本則表示，目前不會跟進實施該措施。

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關鍵字： 新幹線 東京奧運 日本旅遊 日韓風 鐵道旅遊

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