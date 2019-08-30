鎖住百年美景！英國最浪漫渡假勝地　漫步湖畔享受田園時光

▲湖區是英國的避暑勝地。（圖／凱莉給點力授權提供，以下皆同，請勿隨意翻攝）

文、圖／凱莉給點力

英國湖區國家公園（Lake District National Park）是當地知名的渡假避暑勝地，一提到湖區，立刻就會讓人聯想到疊翠起伏的山巒、餘波盪漾的湖水、大片的碧綠草地、適合健行踏青的森林小徑和一棟棟小巧可愛的鄉間小屋。整個湖區總面積約885平方英里，是英格蘭占地最大的一座國家公園，周圍散落著多座小鎮，在各個小鎮間閒晃，就是最適合享受湖區的旅行方式，以下就介紹我這次在湖區兩天一夜的放鬆行程。

先提供兩天一夜的大致行程：

第一天：從Glasgow出發搭火車到Oxenholme→轉車到Windermere→Ambleside→Grasmere→回到Windermere住B&B

第二天：Windermere→Bowness→Ferry House→Hill top→Hawkshead→回到Windermere搭車

整個湖區很大，若不是自駕的話，一般都是選擇乘坐火車或客運，火車相較之下比較快速但價格比客運再貴一點，就看大家自己怎麼取捨了，火車一般到了Oxenholme站之後，就要下車轉乘，會換一台往來Windermere的火車，這台車就有點像區間車的概念，底站就是Windermere，要到其他小鎮都是從這個小鎮轉搭公車抵達，此篇先介紹第一天的行程。

▲Windermere小鎮是搭火車進入湖區時首先會抵達的城鎮。

此次我們選擇住在Windermere，所以抵達後就先步行到小鎮裡的B&B寄放行李，車站旁的遊客服務中心也有可以寄放行李的地方，但空間不多又要收費，建議若是離check-in時間還早的話，可以事先詢問民宿主人是否願意寄放行李，我們住的民宿房東人很好，直接讓我們提早3個小時check-in，放完行李後就開始探索小鎮啦！

Windermere算是比較大的小鎮，鎮上有許多商家和餐廳，從車站一路往下走到鎮上最熱鬧的街道上就經過了3間超市，都開到晚上11點，晚上如果肚子餓也不用擔心沒有地方可以覓食囉！(一般商家約莫5.6點就會關門，餐廳大多開到8.9點而已)

▲Windermere小鎮上有四間超市，開到晚上11點，如果半夜肚子餓不用擔心找不到東西吃。

如果跟我一樣很喜歡逛國外超市的話，建議可以去逛Windermere車站旁的Booth超市，這是只有湖區才有的連鎖超市，Windermere這間是最大的，裡面生熟食都有賣，連下酒菜也有，我就有看到當地人下班後跑來買紅酒跟一堆下酒菜的。

要探尋其他小鎮的話，除了自駕開車，就是利用當地發達的公車系統了，如果你預計一天會搭到公車超過4次的話，推薦可以買公車一日券，在當天內可以無限次的搭乘公車，只要4次就回本，記得收據要收好，之後上下車都要出示給司機看才可以。

▲只要購買一日公車券，當天就能不限次數的搭乘公車到各個小鎮去。

我們第一站先搭乘公車到Ambleside，途中看見的湖光山景都讓人覺得賞心悅目。在這裡幾乎每座小鎮都有一座叫做聖瑪莉的教堂，在古時這裡就是整個小鎮的信仰中心與最熱鬧的市區地帶，在Ambleside的教堂旁有一個小公園，下午三點多看著當地人在這裡悠哉打球散步遛狗，總覺得生活也該如此愜意。

這裡還有個很有名的打卡景點「橋上小屋」，據悉是當年的屋主不想繳房屋稅，所以將房子建造在河上，但究竟住在裡面的是一對老夫妻還是一家9口，各種故事眾多紛紜，更加增添了他的魔力，現在有定時開放讓旅人可以進入一樓參觀，可惜我們去的時候正好遇到主人關門出去了。

▲Ambleside必訪景點－橋上小屋。

接著我們選擇步行到下一座小鎮Grasmere，在湖區的公路周邊都有適合步行的小徑，偶爾也會遇見來健行的旅人揹著登山包與我們擦肩而過，沿途多半是鬱鬱青綠的草原，遠方東一簇西一簇會有放牧的綿羊們，在路邊遇上一隻離我們很近很近的綿羊，於是學著咩咩叫了幾聲想吸引牠注意，結果就獲得了綿羊鄙視的眼神一枚。

▲▼路邊有很多放養的綿羊或乳牛，一不小心就被英國綿羊鄙視了呢！

這樣邊走邊停下拍照心賞美景，大約一個小時就可以從Ambleside抵達Grasmere，如果搭乘公車的話只要15分鐘即可抵達。Grasmere曾是英國著名的湖畔詩人威廉．華滋華斯（Willian Wordsworth）出生與居住的地方，他在這裡寫出了許多優美的浪漫詩句，從他的詩句中彷彿就能看見他所描繪出的湖區美景。他的故居就位在距離現在小鎮約十分鐘的路旁山丘上，直到現在都還保留著他當時生活起居的樣子，想要入內參觀的話要另外買門票。

Grasmere是一座非常迷你的小鎮，大約20分鐘就可以繞完一圈，但在這座小鎮裡卻藏著一間頗具盛名的薑餅屋！

▲到了Grasmere，一定要來這裡買片薑餅。

這間薑餅屋是在1854年由一名農婦Sarah Nelson所開的，她製作的薑餅口味獨特，在朋友間非常受歡迎進而開店。直到現在，狹小的店面和製作薑餅的配方依舊都維持一百多年前的樣子，就連服務生也都穿著一百多年前的侍者衣服，讓人一走進店內就彷彿走進了時光隧道。

▲全世界只有這裡有，看到這個招牌還不排隊就說不過去了。

薑餅的包裝也維持著當年的模樣，許多旅人來此都會買一塊嚐嚐看，一小份薑餅售價3.5鎊，其實不算便宜呢！但可以一嚐一百多年前的古老點心，還是很值得的，這間薑餅也曾被選為凱特王妃與威廉王子結婚時的喜餅之一，可說是大有來頭。薑餅吃起來的口感像是胚芽餅，但是又充斥著滿滿的薑味，香味非常濃郁，如果不敢吃薑的人可能要做好心理準備。

▲▼店內依舊保持著100多年前的樣貌，就連店員的衣服也一模一樣。

▲厚厚一包裡面有6片薑餅，就連包裝也跟當年剛開店的時候是一樣的喔。

離開Grasmere後我們便趕搭公車回到今晚住宿的Windermere小鎮。Windermere算是我們這兩天去過的小鎮中最大的一個，周邊湖光山色風景迷人，沿著山勢一路往下走，就會靠近全英國最狹長的湖泊，這裡同時也是哈利波特電影第三集《哈利波特與阿茲卡班的逃犯》中，哈利騎著鷹馬巴嘴翱翔時的拍攝地。

▲▼溫德米爾湖同時也是哈利波特系列電影的第三集拍攝地。

湖區建築最特別的就是多是以石板堆砌而成的房屋，多半都還維持著百年前的模樣，並未受到工業革命的影響而改變外觀。在這裡最極致的享受，就是找一片綠地躺著，享受晚如仙境般的自然風光。下一篇再分享湖區旅程第二天，到彼得兔的故鄉的行程故事。

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凱莉給點力，ETtoday旅遊雲小編，因為喜歡搭飛機而愛上旅行，最愛坐在世界各地的公園裡享受不一樣的城市氣息，標準哈利波特迷，目前的人生最大目標是可以用圖釘貼滿房間內那張世界地圖上的每個角落。