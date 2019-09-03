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13盎司牛排比臉大！台中草悟道人氣丼飯　最便宜燒肉丼只要90元

點評：這麼大的牛排，大胃王吃完一定很滿足！
ETtoday餓勢力

▲▼沐丼 餵飽大食怪。（圖／跟著關關看世界提供）

▲比臉還大的巨無霸13盎司牛排，一上桌真的超浮誇。（圖／《跟著關關看世界》提供，以下皆同）

實習記者趙家玉／綜合報導

台中的美食非常多元，但有一間超狂丼飯你們一定不能錯過！位在勤美草悟道商圈的巷弄內，隱藏一家看似寧靜低調，但每到假日就座無虛席的超人氣丼飯，強烈建議假日過來，一定要先訂位，不然現場候位真的會等很久。

「沐丼餵飽大食怪」推出一系列大份量的主菜，像是滿到誇張的燒肉，多到能堆疊成一座小山、比臉還大的13盎司巨無霸浮誇牛排等，抓住顧客的目光，讓沐丼從開店以來生意就相當不錯。除此之外，小菜、熱湯、飲料無限享用吃到飽，壽星還能幫你免費加肉；店家更推出平日中午只要90元的燒肉丼，愛吃肉的朋友一定要好好收藏。

▲▼沐丼 餵飽大食怪。（圖／跟著關關看世界提供）

▲隱藏在草悟道模範街內的「沐丼餵飽大食怪」，外觀裝潢有一種咖啡館的氛圍。

▲▼沐丼 餵飽大食怪。（圖／跟著關關看世界提供）

▲室內空間以工業風輕裝潢為主。

室內用餐空間大概可容納25人左右，水泥素色牆面點綴著齒輪裝飾，搭配木桌跟黑色系鐵椅，整體呈現工業風的輕裝潢；座位空間寬敞不擁擠，單人座位安排靠牆，中間的座位區以雙人座為主，還可以併桌，如果人多也可以考慮在室外用餐，晚上搭配著微醺的橙黃色燈光，氣氛也是挺不錯的！

▲▼沐丼 餵飽大食怪。（圖／跟著關關看世界提供）

▲「沐丼餵飽大食怪」菜單。

▲▼沐丼 餵飽大食怪。（圖／跟著關關看世界提供）

▲免費提供豚骨湯喝到飽，新鮮大骨熬製，乳白色湯頭味濃醇厚。

「沐丼餵飽大食怪」人氣會這樣高，不是沒有原因的，餐點以各類丼飯為主，每日限量供應的包含韓式味噌燒肉和唐揚雞南蠻漬蓋飯，這些是帶有辣味的；肉多多系列新推出加肉升級版，更是讓你吃肉吃到爽。除了料多實在外，還有免費提供超值附餐，包含主廚特熬豚骨高湯、沁涼爽快的麥茶、每日不同變化的爽口小菜，還有清脆高麗菜絲佐胡麻醬也是無限量供應；店內飲料、熱湯、小菜、高麗菜絲通通都是吃到飽，光是這些就值回票價了啦！

▲▼沐丼 餵飽大食怪。（圖／跟著關關看世界提供）

▲超狂巨無霸牛排丼320元

▲▼沐丼 餵飽大食怪。（圖／跟著關關看世界提供）

▲牛排足足有13盎司，份量十足，吃起來超滿足。

其中最讓人大開眼界的主餐就是這道「超狂巨無霸牛排丼」，老闆直接將13盎司的牛排豪邁的鋪在大碗上，大到連底下的白飯都快看不見了，真的有夠浮誇！牛排煎得七分熟左右，表皮泛出發光的油脂，香氣非常迷人；外酥內軟的口感，肉質吃起來不會柴，裡面還透著粉嫩的色澤，甚至咬下去會噴肉汁。瞧瞧牛排的側面也是很驚人，厚度竟然有10元銅板這麼高，看來這塊牛排不只面積大，體積更是大到深得大胃王的心。

▲▼沐丼 餵飽大食怪。（圖／跟著關關看世界提供）

▲「沐丼餵飽大食怪」多樣化餐點，多種選擇。

喜歡吃澎湃又好吃的丼飯嗎？下次經過草悟道就多走幾步路來「沐丼餵飽大食怪」吃飯，冰涼的麥茶、生菜絲、日式小菜、豚骨湯不僅能喝到飽，壽星朋友們還能享有生日當月免費加肉的優惠，實在是太划算了啦！

沐丼 餵飽大食怪

地址 : 台中市西區模範街13巷5號
電話 : 04－23052055
營業時間 : 12：00～15：00、17：00～21：00

＊以上圖片皆由部落客《跟著關關看世界》授權提供，現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 沐丼餵飽大食怪 跟著關關看世界 達人美食 美食情報 台中美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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