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每天限量23碗！三重神秘拉麵飄蒜香　還有1公分叉燒、和牛貢丸

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▲▼23私房拉麵Ramen。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲23私房拉麵Ramen每日限量賣23碗拉麵。（圖／《陳小可的吃喝玩樂》授權提供，以下皆同，請勿任意使用以免侵權）

記者蕭筠／綜合報導

每天限量23碗超逼人！位於三重的神秘小店「23私房拉麵Ramen」，因選擇較偏避、不熱鬧的地點作為，可以說是三重的隱藏版美食之一，濃郁的豚骨湯頭中帶有蒜香，近1公分的叉燒油花滿滿卻不油膩，一碗最高價位只要290元，裡頭還有豬肉貢丸和和牛A5貢丸，被不少三重人力推吃的是巷弄裡的人情味。

▲▼23私房拉麵Ramen。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲店家僅提供豚骨湯頭，配料不同價位不同。

▲▼23私房拉麵Ramen。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲店家超人氣招牌豚骨拉麵，裡頭配料多了一顆豬肉貢丸和一顆和牛A5貢丸。

23私房拉麵Ramen每天只賣23碗拉麵，提早賣完就會提早收店，超人氣的就是這碗「招牌豚骨拉麵」，濃厚的豚骨湯頭撒上蔥花以及炒過的蒜香蔥油，香氣十足，配料則有一顆溏心蛋、一顆豬肉貢丸和一顆和牛A5貢丸，另外再加上2片誠意十足的炙燒叉燒肉，而拉麵麵條雖然沒有特別Q彈，但軟硬適中，再搭配甘醇的湯頭，令人一口接著一口，完全停不下來。

▲▼23私房拉麵Ramen。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲拉麵中的叉燒肉將近1公分，誠意十足。

▲▼23私房拉麵Ramen。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲豚骨拉麵湯頭濃郁、配料豐富。

23私房拉麵Ramen位在三重區成功路的巷子內，店門口使用木頭裝潢，充滿日式氣息，門口只掛著「極品拉麵」的用餐選項，讓人忍不住想一探究竟；另外店內還有一隻店貓坐鎮，可愛破表；提醒，店家因每日只賣23碗拉麵，不提供訂位，但可以先致電預訂碗數，老闆會幫忙預留，若現場客滿就需要稍等了。

▲▼23私房拉麵Ramen。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲店家門口充滿日系風格。

▲▼23私房拉麵Ramen。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲店貓非常可愛。

23私房拉麵Ramen

地址：新北市三重區成功路104巷23號
電話：0988008867
營業時間：18:00-22:00或提前賣完（週一公休）

關鍵字： 23私房拉麵Ramen 新北市美食 達人美食 美食情報 豚骨拉麵 三重 巷弄美食 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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