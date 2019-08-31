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鬼門關最後通牒！嘉義城隍「夜巡」遶境驅除不想回家的好兄弟

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▲嘉義城隍爺夜巡,鬼月,嘉義城隍廟。（圖／記者陳涵茵攝)

▲嘉義城隍爺每年農曆8月1日都會舉辦夜巡遶境。（圖／記者陳涵茵攝，下同。)

記者陳涵茵／嘉義報導、攝影

七月鬼門關，每年的農曆8月1日嘉義市國定古蹟城隍廟都會舉行「夜巡」活動，人們相信城隍爺上街出巡追捕那些未歸的「好兄弟」們才能真正將鬼門關上還給人間安定，一年一度傳統宗教慶典碰上大雨依然有許多信徒朝聖，更讓第一次參與的外國遊客們嘖嘖稱奇。

▲嘉義城隍爺夜巡,鬼月。（圖／記者陳涵茵攝）

▲「夯枷」儀式向城隍爺贖罪。

城隍夜巡遶境今年除了傳統陣頭、八家將、夯枷祈福外，還多了大型布袋戲偶入藝陣、大獅頭獻藝等活動，「長義閣」在大型布袋戲偶表演中加入川劇變臉橋段，傳說中的牛頭馬面、陰陽司出動押解囚犯將好兄弟帶回陰間，即使不懂台灣宗教習俗的外國遊客，也對大布袋偶戲看得入迷。

▲嘉義城隍爺夜巡,鬼月。（圖／記者陳涵茵攝）

▲牛頭馬面。

午後突然下起雷陣雨，在地導遊表示，傳說中城隍爺出巡都會下雨，把道路先洗乾淨又被稱之為「洗路雨」，接著城隍爺會帶領捕快上街遶境「掃路角」，追捕那些捨不得返回陰間的孤魂野鬼，在容易發生事故的街頭驅除抓交替的好兄弟們，保佑人間平安。

▲嘉義城隍爺夜巡,鬼月,嘉義城隍廟。（圖／記者陳涵茵攝）

▲嘉義城隍廟為國定古蹟。

嘉義城隍廟為國定古蹟已有300多年歷史，是嘉義市民的信仰中心香火鼎盛，是典型的街屋式廟宇，廟中神像、石雕、木雕都是老師傅的真傳，值得一提的是廟宇在昭和11年重建，廟裡竟然藏著一座「富士山」，在地導遊掀開供桌桌巾，一塊神秘的富士山花磚嵌在牆面上，既突兀又祥和的存在，見證著歲月刻劃在每個角落的足跡。

▲嘉義城隍爺夜巡,鬼月,嘉義城隍廟。（圖／記者陳涵茵攝）

▲嘉義城隍廟香火鼎盛，為諸羅城三大古廟之一。

▲嘉義城隍爺夜巡,鬼月,嘉義城隍廟。（圖／記者陳涵茵攝）

▲神秘的富士山花磚。

嘉義城隍廟
地址： 600嘉義市東區吳鳳北路168號

關鍵字： 嘉義旅遊 城隍夜巡 嘉義城隍廟

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