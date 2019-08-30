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俄國人最愛花東海岸、墾丁避冬　開放免簽來台旅客較去年多一倍

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▲▼俄羅斯首都莫斯科最著名的聖巴索大教堂。（圖／記者譚志東攝）

▲俄羅斯首都莫斯科聖巴索大教堂。（圖／記者譚志東攝）

記者陳涵茵／台北報導

集集彩繪列車圖庫風波，俄羅斯設計師卡佳（Катя Молодцова）大方繪製石虎圖無償贈予台灣使用的暖心舉動，感動無數網友，卡佳也預計將在今年9月訪台，也搭起台俄友好橋樑。觀光局邀請了海參崴旅遊業者來台踩線，希望吸引更多俄國旅客來台，促進兩地觀光市場。

觀光局表示，去年度俄羅斯來台旅客大約1萬初人，去年簽證限制開放後人數明顯增加，以今年同期來說，1到6月來台俄羅斯人已接近1萬，預計今年來台俄國旅客將比去年多一倍。觀光局邀請俄羅斯業者來台踩線，俄羅斯大型連鎖旅行社Biletur銷售經理Olga Bokhina受訪時表示，對台灣的陽光海灘、美麗海岸與小吃最有印象。

▲俄羅斯業者來台。（圖／記者陳涵茵攝）

▲俄羅斯旅行業者來台踩線。（圖／記者陳涵茵攝）

去年簽證開放之後，俄人來台免簽時間從14天延長到21天，有助於擴大俄國市場來台需求，未來有機會讓俄羅斯航空公司把航線開進來，台灣目前有2家俄羅斯航空洽談中。開拓包機航線之外，也希望透過跟其他重要的旅遊目的地合作，擴張台灣對羅斯的吸引力，像是仁川、成田、香港等大城市。

俄羅斯旅客出國旅遊旺季為當地的冬季，台灣的北海岸、花東海岸與墾丁沙灘都是俄國旅客來台避冬度假的最愛地點。台灣觀光局也在今年3月在俄羅斯設置旅遊觀光服務處，透過在地服務讓俄國旅行業者與媒體，對台灣有更多了解，吸引更多消費者來台，透過大市場需求開啟新航班機會，透過簽證時間延長、航線增加等措施希望吸引更多旅客來台。

關鍵字： 俄羅斯旅遊 亞洲旅遊

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